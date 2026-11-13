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Hussein Hamdy
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¿Se acabó el sueño de las Águilas? Un doblete inmaculado conduce a Libia a una victoria histórica sobre Túnez

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La selección de Libia logró una valiosa victoria sobre Túnez por 2-0, este viernes, en la tercera jornada de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

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Con este resultado, la selección de Túnez descendió al cuarto puesto del grupo con dos puntos, mientras que Libia ascendió provisionalmente al liderato con 4 puntos.

En el minuto 27 del encuentro, los jugadores de Túnez reclamaron una mano y un penalti, pero el árbitro se negó a señalarlos y decidió que el juego continuara.

En el minuto 34 llegó un ataque peligroso de Túnez, cuando Seifeddine Jaziri recibió un centro y remató con fuerza, pero el portero Ayman Al-Tihar la detuvo y la desvió a córner.

El veterano Ali Maaloul, lateral izquierdo de la selección de Túnez, cometió una falta tras agarrar a uno de los jugadores de Libia durante un contraataque tunecino y derribarlo, por lo que el árbitro del encuentro decidió señalar un penalti contra Túnez que se tradujo en el primer gol del partido, anotado por Ali Youssef en el minuto 44.

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Una ocasión peligrosa llegó para la selección de Túnez en el minuto 58, que estuvo a punto de significar el empate con un potente disparo de Ben Hammouda que recogió Ben Slimane y envió al fondo de la red, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

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El minuto 60 fue testigo del segundo gol de la selección de Libia en un contraataque que terminó con un magnífico pase de Seif Jador hacia Hamdou Elhouni, quien remató con fuerza al fondo de la portería del guardameta Ayman Dahman para poner el marcador 2-0.

Elhouni provocó la ira de la afición tunecina presente en el partido tras quitarse la camiseta durante la celebración.

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En el plano histórico, ambas selecciones cuentan con historiales diferentes en la Copa Africana de Naciones, ya que la selección de Túnez se coronó campeona en una ocasión en 2004, cuando fue anfitriona del torneo, además de haber alcanzado las fases finales en 22 ocasiones, mientras que el logro más destacado de la selección de Libia fue llegar a la final en 1982, cuando perdió ante Ghana en la tanda de penaltis.

La victoria libia reviste una importancia añadida, no solo por su valor en las cuentas del grupo, sino porque representa un precedente histórico para la selección de Libia, que nunca antes había ganado a Túnez cuando jugaba como visitante en su campo.

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El duelo entre ambas selecciones está previsto que se repita el próximo 17 de noviembre en Libia, en el marco de la cuarta jornada, en un enfrentamiento que podría desempeñar un papel decisivo a la hora de determinar qué selección está más cerca de arrebatar el billete de clasificación del grupo.

Escrito porHussein Hamdy

Periodista especializado en fútbol mundial en Kooora

Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.

Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.

Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.

Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.

En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.

Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:

Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias

Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso

Kroos: el presente ausente en el Mundial de Clubes

Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson

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