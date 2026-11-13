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La selección de Libia logró una valiosa victoria sobre Túnez por 2-0, este viernes, en la tercera jornada de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

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Con este resultado, la selección de Túnez descendió al cuarto puesto del grupo con dos puntos, mientras que Libia ascendió provisionalmente al liderato con 4 puntos.

En el minuto 27 del encuentro, los jugadores de Túnez reclamaron una mano y un penalti, pero el árbitro se negó a señalarlos y decidió que el juego continuara.

En el minuto 34 llegó un ataque peligroso de Túnez, cuando Seifeddine Jaziri recibió un centro y remató con fuerza, pero el portero Ayman Al-Tihar la detuvo y la desvió a córner.

El veterano Ali Maaloul, lateral izquierdo de la selección de Túnez, cometió una falta tras agarrar a uno de los jugadores de Libia durante un contraataque tunecino y derribarlo, por lo que el árbitro del encuentro decidió señalar un penalti contra Túnez que se tradujo en el primer gol del partido, anotado por Ali Youssef en el minuto 44.

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Una ocasión peligrosa llegó para la selección de Túnez en el minuto 58, que estuvo a punto de significar el empate con un potente disparo de Ben Hammouda que recogió Ben Slimane y envió al fondo de la red, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

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El minuto 60 fue testigo del segundo gol de la selección de Libia en un contraataque que terminó con un magnífico pase de Seif Jador hacia Hamdou Elhouni, quien remató con fuerza al fondo de la portería del guardameta Ayman Dahman para poner el marcador 2-0.

Elhouni provocó la ira de la afición tunecina presente en el partido tras quitarse la camiseta durante la celebración.

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En el plano histórico, ambas selecciones cuentan con historiales diferentes en la Copa Africana de Naciones, ya que la selección de Túnez se coronó campeona en una ocasión en 2004, cuando fue anfitriona del torneo, además de haber alcanzado las fases finales en 22 ocasiones, mientras que el logro más destacado de la selección de Libia fue llegar a la final en 1982, cuando perdió ante Ghana en la tanda de penaltis.

La victoria libia reviste una importancia añadida, no solo por su valor en las cuentas del grupo, sino porque representa un precedente histórico para la selección de Libia, que nunca antes había ganado a Túnez cuando jugaba como visitante en su campo.

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El duelo entre ambas selecciones está previsto que se repita el próximo 17 de noviembre en Libia, en el marco de la cuarta jornada, en un enfrentamiento que podría desempeñar un papel decisivo a la hora de determinar qué selección está más cerca de arrebatar el billete de clasificación del grupo.