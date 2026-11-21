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Los Skyblues frenaron su racha de derrotas en la Premier League, pero volvieron a quedarse sin la victoria que se esperaba.

El Manchester City no pasó de un decepcionante 1-1 (0-1) ante el Fulham, que partía como menos favorito y cuenta con el exguardameta internacional Bernd Leno, y corre el riesgo de perder cada vez más de vista el liderato.

Ante el equipo londinense terminó para el City la racha más larga de victorias de un equipo frente a otro en la Premier League. Antes del empate del sábado, el diez veces campeón de Inglaterra había logrado 17 triunfos consecutivos contra los Cottagers.

El Manchester City pierde de vista al líder, el Arsenal

Elliot Anderson (57') logró al menos igualar el tanto con el que Rodrigo Muniz (16') había adelantado a los visitantes. Así, la desventaja de los Citizens respecto al líder, el Arsenal, sigue siendo por ahora de cinco puntos, aunque los Gunners pueden aumentar la distancia esta tarde (18:30 h/Sky) en su visita al Newcastle United.

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El City había perdido sus tres partidos anteriores de liga, por lo que la visita del Fulham, su rival favorito, parecía llegar en el momento oportuno. Sin embargo, los visitantes se adelantaron con una jugada bastante directa en la que Muniz dispuso de demasiado espacio.

La estrella del ataque Erling Haaland marcó lo que parecía ser el empate (25'), pero el gol no subió al marcador porque Leno había sujetado antes el balón con las manos. Anderson anotó de volea tras un córner, en una acción en la que Leno tenía la visión algo obstaculizada. Después, el City buscó sin éxito los tres puntos y, al pitido final, recibió los silbidos de su afición.