El Mónaco se está batiendo actualmente con el club polaco Gornik Zabrze en los playoffs por una plaza en la fase de liga de la Conference League. Los monegascos ganaron el partido de ida en Polonia el jueves por 3-2.

Brunner estuvo sobre el césped durante los 90 minutos y marcó de cabeza el momentáneo 3-1. El tanto subrayó su reciente tendencia al alza y fue, de hecho, el primero suyo en un partido oficial con el Mónaco dos años después de su traspaso.

Después de causar sensación en la cantera del Borussia Dortmund, Brunner se marchó en 2024, en malos términos, al Principado por cuatro millones de euros. Al parecer, Brunner exigía bastante más tiempo de juego con el primer equipo del que los dirigentes del BVB estaban dispuestos a garantizarle, también tras incidentes disciplinarios.

A continuación llegó directamente una cesión al club asociado del Mónaco, el Cercle Brujas, en Bélgica, pero no salió según lo previsto. Brunner solo disputó 1083 minutos oficiales. Al menos, logró seis goles.

El Mónaco arranca el domingo la temporada de la Ligue 1

La pasada temporada en el Mónaco fue aún más decepcionante. Allí, Brunner apenas estuvo 127 minutos sobre el césped en la Ligue 1. Sin embargo, en esta pretemporada de verano el delantero, que ya tiene 20 años, está dejando hasta ahora una impresión excelente. Siete amistosos, seis goles: ese es su gran balance. Entre otros, marcó contra el Liverpool FC y el Getafe CF.

En el primer partido oficial de la temporada, Brunner dio continuidad sin fisuras a esas actuaciones. El diario francés L'Equipe lo celebró tras su gol contra Gornik como el "hombre del momento". El domingo, el Mónaco visita al AC Le Havre en el arranque de la nueva temporada de la Ligue 1, antes de que el jueves se dispute el partido de vuelta contra el Gornik.

Se trata, por cierto, del club de Lukas Podolski. Desde 2025, el exinternacional alemán, que ya tiene 41 años, es propietario de este club tradicional. Hasta el final de la pasada temporada también siguió jugando y se despidió ganando la Copa de Polonia.