Cómo ver el Scunthorpe United vs Wealdstone con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

España DAZN Estados Unidos DAZN

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

National League - Jornada 20 27 nov 2026 - 14:45 Glanford Park

El Scunthorpe United recibe al Wealdstone en Glanford Park en un partido de la National League que enfrenta a un equipo local en apuros con un visitante de la zona media de la tabla.

El Scunthorpe ocupa la 23.ª posición bajo la dirección de Andy Butler, y sus últimos resultados apenas han aliviado la presión. El martes por la noche perdió 1-2 en casa ante el Gateshead, después de caer 2-0 frente al Aldershot Town.

Son ya cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El empate 1-1 ante el Worthing es el único punto que ha sumado en ese periodo, en el que también quedó eliminado de la FA Cup tras perder 4-2 contra el Port Vale.

El Wealdstone llega en 16.ª posición bajo la dirección de Gary Waddock y ha alternado buenos y malos resultados. El martes perdió 3-0 ante el Altrincham, un resultado que frenó el impulso de la victoria por 4-0 frente al Hornchurch el fin de semana anterior.

El equipo visitante ha demostrado que puede marcar con facilidad: también ganó 3-2 al Southend United a finales de octubre. Sin embargo, se ha quedado sin marcar en dos de sus últimos cinco partidos, entre ellos la derrota por 2-0 ante el Dover que supuso su eliminación de la FA Cup.

Los dos enfrentamientos ligueros entre ambos equipos la temporada pasada terminaron en empate, así que el Scunthorpe intentará convertir ese balance en una victoria en casa.