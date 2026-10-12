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Scudetto, el Inter toma ventaja: domina cada vez más las cuotas y, para las casas de apuestas, la Roma es su única rival de verdad

La Serie A se reanuda con el Inter como protagonista. El Inter vence con un contundente 3-0 al Parma y se mantiene en lo más alto de la clasificación, empatado a puntos con la Lazio, mientras se distancia de la Roma, que no pasó del empate en Como. Para los analistas de apuestas de 888sport, los resultados del fin de semana sitúan a Lautaro y compañía aún más como favoritos para repetir el título de la Serie A, con una cuota de 1,38, a la baja respecto al 1,75 de la jornada anterior. Aumenta así la distancia con la Roma de Gasperini, cuya cuota ha subido de 4,00 a 5,50 en Betpassion.


También se desploman las posibilidades de remontada del AC Milan, el Como y la Juventus, que sumaron un solo punto cada uno. El AC Milan, todavía invicto, es el tercer favorito en las cuotas, con 13,00, seguido de la Juventus y el Como, ambos a 15,00, igual que el Napoli, el único equipo del grupo perseguidor del Inter que ganó este fin de semana. La Lazio resiste en lo más alto de la clasificación, con el mejor arranque de su historia, pero los expertos consideran remotas sus posibilidades de conquistar el título de la Serie A: el primer puesto final de los jugadores de Gattuso se paga a 46 veces lo apostado.

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