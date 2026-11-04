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El West Ham United ha nombrado al excentrocampista Scott Parker nuevo entrenador con un contrato de dos años y medio para reactivar su candidatura al ascenso en la Championship, que ha perdido fuelle. Parker, de 46 años, sustituye a Nuno Espirito Santo, destituido el martes tras dos derrotas consecutivas en casa ante el Southampton y el West Bromwich Albion.

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El excentrocampista toma las riendas del equipo

Parker regresa al London Stadium como cuarto entrenador permanente del West Ham desde la marcha de David Moyes en mayo de 2024, tras permanecer sin equipo desde que dejó el Burnley, ya descendido, en abril. Se hace cargo de una plantilla que ocupa el octavo puesto en la tabla y contará con la ayuda de los entrenadores del primer equipo Steve Potts, Gerard Prenderville y Billy Lepine, además del director deportivo Mark Noble.

El West Ham está a seis puntos del líder, el Middlesbrough, después de ganar dos de sus últimos seis partidos.

El técnico que regresa busca un ascenso rápido

Tras disputar 129 partidos y ganar tres premios consecutivos al jugador del año durante sus cuatro años como futbolista en el este de Londres, Parker habló con la web oficial del club sobre su regreso: «Es un momento de mucho orgullo para mí asumir este cargo y volver a un club que significa tanto para mi familia y para mí.

«Había una calidez, un cariño, una sensación que probablemente no tuve en ningún otro sitio. Había algo que destacaba constantemente: la relación que construí con la afición de aquí. Sentí de inmediato esa conexión y ese respeto.

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«Por encima de todo, es una oportunidad que me ilusiona muchísimo. Me siento privilegiado y honrado de ser quien quiere llevarnos de vuelta a la Premier League y de entrenar a este club en este momento.

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«Tengo muchísima energía, entusiasmo, ganas y pasión. Eso fue lo que sentí en cuanto surgió la posibilidad en una conversación. Es exactamente por lo que estoy aquí y por lo que quiero estar aquí».

Parker, que ya logró ascender desde la segunda categoría con el Fulham, el Bournemouth y el Burnley, también recordó sus primeras conversaciones con la directiva: «Desde mis primeras llamadas con Karim [Virani, consejero delegado interino] y Daniel [Kretinsky, máximo accionista], quedó claro que comparten la visión y el deseo de devolver al club a la Premier League lo antes posible. Comparto esa ambición y estoy muy seguro de que podemos conseguirlo.

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«He estado tres veces en esta categoría y he logrado ascender las tres veces. Es una categoría difícil, no cabe ninguna duda.

«Aprovecharé toda mi experiencia y todos mis conocimientos para entender qué necesitaremos para lograr la regularidad».

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El consejero delegado interino destaca la elección unánime

Al explicar por qué la directiva recurrió a su excentrocampista tras la derrota del sábado por 3-1 ante el West Brom, el consejero delegado interino Karim Virani declaró a la web del club: «Es alguien muy respetado en el West Ham United y en el mundo del fútbol, y fue la elección unánime de la directiva para convertirse en nuestro nuevo entrenador.

«Cuenta con una experiencia y una trayectoria fantásticas a lo largo de una sobresaliente carrera como jugador y entrenador, un historial claro y demostrado de éxitos como técnico en la Championship de la EFL y un profundo conocimiento del West Ham United, de su identidad y de nuestra fiel y apasionada afición.

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«Creemos que todos estos factores lo convierten en la persona adecuada para guiarnos y ayudar al club a alcanzar nuestros objetivos esta temporada y en el futuro.

«Scott cuenta con el apoyo total de todos los que estamos aquí y, por las conversaciones que ya hemos mantenido con él, creemos que representará al West Ham United y a nuestros aficionados de una manera de la que todos podremos sentirnos enormemente orgullosos».

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La visita al Cardiff inicia la misión de remontar el vuelo

Parker dirigirá al West Ham por primera vez el miércoles por la noche, cuando el equipo visite al Cardiff City con la intención de recuperarse de inmediato de su reciente bache. Lograr un resultado positivo en el sur de Gales será crucial mientras el nuevo entrenador intenta recortar distancias con los puestos de ascenso directo antes del próximo parón internacional.

Por otra parte, el club del este de Londres anunciará nuevas incorporaciones al cuerpo técnico de Parker en los próximos días y semanas.