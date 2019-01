Scolari le baja el pulgar a Colombia: "No importa el dinero, no voy a dejar Palmeiras"

El experimentado técnico brasileño dejó claro que no está interesado en salir del Verdao. "Si fuera por dinero aceptaría la oferta de China", recalcó.

La Federación Colombiana de Fútbol deberá barajar de nuevo sus cartas para encontrar el nuevo entrenador de la Selección, pues Luiz Felipe Scolari, principal objetivo de ocupar el puesto que dejó Pekerman, le ha bajado el pulgar enfáticamente a la oferta de la Tricolor.

"Parece que Colombia no entendió que no voy a salir de Palmeiras", manifestó Felipão en rueda de prensa, dejando claro que no importará cuántas veces suba la oferta. "No es cuestión de dinero, si fuera por eso habría aceptado la propuesta de China", sentenció.

El experimentado DT tiene vínculo con el Verdao hasta 2020 y ya había manifestado el año pasado que estaba bastante cómodo en Brasil. "Seguiré la línea equilibrada que llevo acá en Palmeiras; un año más juntos para seguir ganando cosas importantes", concluyó.

Ante las declaraciones de Scolari, la FCF respondió casi de inmediato por medio de sus redes sociales y aclaró que no lo ha buscado para el cargo de seleccionador nacional: "Celebramos su decisión de quedarse en Palmeiras ya que acá no tiene ninguna oferta labora"

La Federación Colombiana de Fútbol se permite informar que no está buscando al entrenador Luiz Felipe Scolari para dirigir el seleccionado nacional. Celebramos su decisión de quedarse en Palmeiras ya que acá no tiene ninguna oferta laboral. — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 8 de enero de 2019

Con pocas opciones en el mercado, la FCF deberá enfocar sus esfuerzos de concretar a Carlos Queiroz, quien ha manifestado su interés en hacerse cargo de una Selección importante como lo es Colombia a nivel mundial, aunque lo hará cuando finalice su vínculo con Irán tras la Copa de Asia.