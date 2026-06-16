Schweinsteiger pide reunirse con el defensa egipcio tras el partido contra Bélgica

Tras el partido Egipto-Bélgica en el Mundial 2026, la leyenda alemana Bastian Schweinsteiger elogió a un jugador egipcio.

Egipto debutó con un 1-1 ante Bélgica en el Grupo 7 gracias a una sólida actuación.

El periodista Mohamed El Mahmoudi, en On Sport, explicó que el alemán siguió el partido de cerca y se fijó en el nivel de Mohamed Hani, lateral de Egipto.

Según el comentarista, el exfutbolista alemán preguntó por él al final del encuentro y mostró ganas de conocerlo.

Sorprende que Schweinsteiger lo valorara pese al autogol que Hani marcó en la segunda parte y que permitió el empate de Bélgica.

Según Al-Mahmoudi, Schweinsteiger lo consideró el mejor del partido por su labor defensiva y ofensiva, capaz de anular a Jérémy Doku, estrella de los Diablos Rojos.

El elogio del exjugador alemán subraya el alto nivel de los faraones, que incluso rozaron la victoria.

Egipto se prepara para enfrentar a Nueva Zelanda, buscando su primera victoria en un Mundial y mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

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