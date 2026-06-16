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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Schweinsteiger pide reunirse con el defensa egipcio tras el partido contra Bélgica

Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
World Cup
B. Schweinsteiger
M. Hany
Bélgica
Egipto
EE. UU.
Alemania

Una actuación espectacular del lateral derecho

Tras el partido Egipto-Bélgica en el Mundial 2026, la leyenda alemana Bastian Schweinsteiger elogió a un jugador egipcio.

Egipto debutó con un 1-1 ante Bélgica en el Grupo 7 gracias a una sólida actuación.

El periodista Mohamed El Mahmoudi, en On Sport, explicó que el alemán siguió el partido de cerca y se fijó en el nivel de Mohamed Hani, lateral de Egipto.

Según el comentarista, el exfutbolista alemán preguntó por él al final del encuentro y mostró ganas de conocerlo.

Sorprende que Schweinsteiger lo valorara pese al autogol que Hani marcó en la segunda parte y que permitió el empate de Bélgica.

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Según Al-Mahmoudi, Schweinsteiger lo consideró el mejor del partido por su labor defensiva y ofensiva, capaz de anular a Jérémy Doku, estrella de los Diablos Rojos.

El elogio del exjugador alemán subraya el alto nivel de los faraones, que incluso rozaron la victoria.

Egipto se prepara para enfrentar a Nueva Zelanda, buscando su primera victoria en un Mundial y mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

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