La leyenda del Manchester United Paul Scholes instó a su antiguo club a intentar fichar a Cristian Romero, capitán del Tottenham, antes que el Atlético de Madrid, pese a haber calificado al defensa argentino de "loco" y "payaso absoluto".

Se espera que el defensa argentino, de 28 años, abandone el Tottenham este verano después de haber recibido luz verde para incorporarse al Atlético de Madrid, que mantiene intensas conversaciones con el conjunto del norte de Londres, y a los que solo separan unos pocos millones en las negociaciones.

Entretanto, el Manchester United busca con avidez nuevas opciones para reforzar la plantilla de Michael Carrick antes del inicio de la nueva temporada, en la que el United disputará la Liga de Campeones tras haber terminado en tercera posición en la Premier League la temporada pasada.

Scholes criticó el estilo temerario e indisciplinado de Romero en defensa con el Tottenham, pero, de forma sorprendente, pidió al Manchester United que se le adelantara al Atlético de Madrid.

Dijo, durante una charla sobre los posibles objetivos de fichaje del Manchester United en el pódcast "The Good, the Bad and the Football": "Este es uno del que quizá te rías. Cristian Romero, del Tottenham".

Y añadió, según recogió el diario "Daily Mail": "Sé que esto puede parecer ridículo, pero creo que me gusta. Creo que está loco. Es un muy buen defensa, pero comete algunas locuras. Es un payaso en todo el sentido de la palabra".

Y prosiguió: "Parece un defensa con mucha popularidad, de verdad. Sé que esto puede sonar extraño, pero creo que a la afición de Old Trafford le encantaría".

Scholes considera que el Manchester United necesita reforzar el eje de la defensa en particular si tiene planes de progresar de cara al futuro.

Y continuó: "Creo que el eje de la defensa es probablemente la posición más importante que hay que resolver. Necesitas defensas fiables en la Premier League. Es mejor que estén físicamente en forma como para jugar la mayoría de los partidos".

Y concluyó sus declaraciones: "Harry Maguire no lo está, pero Martínez sufre muchas lesiones. Tenemos al joven Ayden Heaven, que creo que es un talento muy prometedor, pero seguirá cometiendo errores. Es muy joven".