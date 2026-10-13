Scholes: el Manchester United no ganará la Premier League con esta dupla

Paul Scholes, leyenda del Manchester United, considera que su antiguo equipo no ganará la Premier League hasta que sustituya a la dupla de centrales formada por Harry Maguire y Lisandro Martínez.
El mal arranque de temporada del Manchester United continuó el pasado sábado, cuando el equipo de Michael Carrick solo pudo empatar 1-1 ante un Tottenham que jugó con diez futbolistas.
El Tottenham, que llegaba a Old Trafford en el último puesto de la clasificación, dominó el juego durante largos periodos y desperdició varias ocasiones para adelantarse en el marcador.
Bryan Mbeumo logró romper el empate contra la corriente del partido a 20 minutos del final, antes de que el Tottenham se quedara con diez hombres por la expulsión de Rodrigo Bentancur, que propinó un cabezazo a Luke Shaw. Pese a ello, Dominic Solanke igualó el marcador para los Spurs en los últimos instantes.
Scholes se mostró muy decepcionado con el rendimiento del Manchester United y cree que el decepcionante mercado de fichajes del verano ya está empezando a afectar negativamente a su antiguo club.
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Scholes declaró en el podcast "The Good, The Bad and The Football": "El Tottenham estaba en el fondo de la tabla antes del partido del sábado, y dominaron por completo al Manchester United".
Y añadió, según recogió el diario inglés "Metro": "Hablamos mucho de los fichajes, ¿verdad? La idea es mejorar tu equipo, y alguien como Elliot Anderson los va a hacer mejores, pero no estoy seguro de que los jugadores que han traído los hagan mejores".
Y continuó: "Creo que están bien en las zonas ofensivas, pero mira a los dos centrales: es una zona del campo que no se ha solucionado durante muchos años".
Y prosiguió: "Tenemos los mismos dos centrales desde hace dos o tres años, y sabemos que con ellos no vamos a conseguirlo. Nunca ganaremos la Premier League con ellos".
Y cerró sus declaraciones: "El Manchester United necesita una nueva línea defensiva".