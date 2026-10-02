Schneider abre fuego contra la Federación Holandesa por culpa de Xavi

El nombramiento del español Xavi Hernández como seleccionador de los Países Bajos levantó interrogantes en Wesley Sneijder, quien criticó la política de la Federación Neerlandesa de Fútbol respecto a los requisitos para obtener las licencias de entrenador, subrayando la existencia de una clara contradicción en el trato a los técnicos.

Sneijder, en declaraciones recogidas por el portal francés "Foot Mercato", afirmó que Xavi obtuvo las licencias de entrenador de las categorías A, B y Pro en apenas cuatro semanas, algo que consideró extraño a la luz de las condiciones que la Federación Neerlandesa imponía anteriormente.

La exestrella del Inter de Milán explicó: "Xavi obtuvo las licencias de entrenador de las categorías A, B y Pro en el transcurso de cuatro semanas. Me parece muy extraño que elijan a un entrenador que ni siquiera cumple los propios requisitos de la Federación Neerlandesa de Fútbol".

Sneijder añadió que la Federación Neerlandesa le había comunicado anteriormente la necesidad de someterse a un programa de formación que se extendía durante varios años, señalando que entonces recibió la aclaración de que ya no era posible acelerar los trámites para obtener las licencias debido a los reglamentos de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, la "UEFA".









El exinternacional neerlandés recalcó que no pone en duda las capacidades de Xavi como entrenador, sino que objeta la forma en que la Federación gestiona los requisitos de licencia, sobre todo porque su propia experiencia con este asunto terminó con el abandono de su carrera como entrenador en 2021, tras una disputa con la Federación por su reclamación de un apoyo más específico para los exjugadores con gran experiencia.

Sneijder dijo: "Le deseo lo mismo a Xavi, y también a la Federación Neerlandesa, pero me parece extraño", antes de rechazar la justificación relacionada con los reglamentos de la UEFA, agregando: "Dicen: la decisión es de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol. Eso no es cierto".

De este modo, el nombramiento de Xavi como seleccionador de los Países Bajos se convirtió en una ocasión que reabrió el debate sobre los criterios de las licencias de entrenador y sobre la coherencia de la Federación Neerlandesa a la hora de aplicar sus condiciones a los distintos técnicos.



