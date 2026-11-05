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Scaroni Marotta Milan InterGetty Images
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Scaroni: «¿Las lágrimas de Cardinale? Demuestra su pasión tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal»

Esta noche, el Milan recibirá en San Siro al Ferencvaros húngaro en el partido correspondiente a la 4.ª jornada de la fase de liga de la Europa League. A su llegada al almuerzo de la UEFA, el presidente del Milan, Paolo Scaroni, fue abordado por MilanNews

Primero el estadio y luego el derbi, una semana fantástica: «Ha sido una semana fantástica. Siempre tenemos confianza, y Gerry Cardinale también tiene mucha».

«¿Las lágrimas de Cardinale? Demuestra su pasión tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal, como todos. Esta vez ha ido bien».

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