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Paolo Scaroni, presidente del Milan, habla del futuro de la propiedad del club: «Cardinale ha dicho que nunca cederá el Milan; su proyecto es a largo plazo».

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Paolo Scaroni, presidente del Milan, habló sobre el club y su propietario, el americano Gerry Cardinale, durante el evento Rcs Sport Industry Talk celebrado en Milán: «Cardinale acaba de decir que nunca cederá el Milan, precisamente porque su proyecto es a largo plazo».

«La idea de Gerry Cardinale, que llegó al fútbol italiano tras veinticinco años en el mundo del deporte, es crear Milan Sport Entertainment —añade Scaroni, según recoge Sportmediaset—, es decir, desarrollar otros deportes además del fútbol en torno al Milan, crear entretenimiento, desarrollar la comunicación y aprovechar el Milan y Milán, porque también da mucha importancia a la ciudad, que es una de las emergentes en Europa, para generar en torno a todo ello un atractivo precisamente para otros deportes y otras situaciones».

Gerry Cardinale, nacido en 1967 y fundador de RedBird Capital Partners en 2014, es propietario del Milan desde el 31 de agosto de 2022. Paolo Scaroni, nacido en 1946, entró en el Consejo de Administración del club en 2017 y fue nombrado presidente ejecutivo el 21 de julio de 2018, después de que la propiedad del club pasara al fondo Elliott.