Scaloni: «Mucha gente sueña con que Argentina pierda... y el árbitro no nos favoreció contra Egipto»

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, afirmó que muchos quieren ver a los «bailarines del tango» perder en el Mundial 2026.

En la víspera del amistoso contra Suiza, Scaloni afirmó: «España mereció ganar, pero también sufrió; Francia impuso su autoridad y mostró su alto nivel. Nosotros estamos en un buen momento, más allá del tropiezo con Cabo Verde, y nuestra ventaja respecto a Catar es que ya ganamos un Mundial, lo que demuestra que los jugadores no sienten el peso de la responsabilidad ni la presión».

El seleccionador elogió a Lionel Messi y destacó sus capacidades, afirmando: «Leo siempre corre de la misma manera; no se trata de que corra más o menos, sino de que es mucho más decisivo, y el equipo le ayuda; además, ha seguido un programa de preparación física excepcional con grandes resultados»,

Y añadió: «Está claro que Messi lo da todo; cuando ve que puede crear peligro se convierte en una máquina. No me sorprende, pero quizá a quienes no lo conocen. Mientras tenga ganas y motivación, seguirá siendo el mejor jugador, y quienes lo vemos entrenar a diario conocemos su magnitud; lo que hacía a los 23 años con Guardiola en el Barcelona es difícil de explicar, y creo que seguirá siendo el mejor mientras él quiera».

Scaloni volvió a hablar de la selección española y dijo: «El rendimiento de España mejora partido a partido; hicieron un buen partido contra Bélgica y, aunque las circunstancias actuales no les favorecen —debido al terreno de juego seco, que frena la velocidad del balón, y a las altas temperaturas a las que se disputan los partidos a las dos de la tarde—, mantienen su identidad y su estilo, ahora les espera una prueba auténtica y dura que situará a ambas selecciones en su lugar natural. España es un equipo temible y aterrador, y no hace falta que yo lo confirme».

El seleccionador argentino recordó el amistoso contra Egipto y lo calificó de experiencia única: «No sé cómo clasificar ese partido, porque no hace falta ganar para vivir un ambiente así; todos con los que he hablado sintieron lo mismo: una emoción intensa e indescriptible. Sabemos que este Mundial puede ser el último de Leo Messi, y fue algo increíble».

Sobre la evolución del equipo y sus altibajos, Scaloni afirmó: «El equipo funciona bien pese a algunos detalles técnicos; creamos ocasiones y construimos el juego, Es normal toparnos con mayores dificultades, sobre todo porque el rival se juega ante nosotros el partido de su vida, lo que duplica la complejidad. No siempre se puede mantener la misma calidad que mostramos en Catar; es muy difícil jugar así de forma constante».

Sobre los rumores de favoritismo arbitral, Scaloni respondió con firmeza: «Desde 1986 escuchamos lo mismo: que los árbitros nos favorecen. hay mucha gente que no quiere que Argentina gane el título, y eso es normal; quizá haya muchos más que no desean nuestra victoria, pero nuestros jugadores aprovechan esta situación como una especie de rebeldía positiva y un impulso».

Además, con el VAR es muy difícil recibir ayuda arbitral. Por ejemplo, a Lisandro Martínez le pisaron el pie y la posesión no cambió, pero anularon el gol. Las redes sociales exageran todo, pero no hay favoritismo. hoy es imposible que un árbitro favorezca a alguien».

Por último, recordó que está a punto de convertirse en el seleccionador argentino con más victorias en Mundiales: «No conocía esa cifra; sabía que tenía siete victorias y supongo que Carlos Bilardo me supera. Esta comparación me incomoda. Si ganamos, avanzamos, y es un orgullo seguir en este puesto».