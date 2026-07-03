Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, ha asegurado que Lionel Messi estará en buenas condiciones si el partido contra Cabo Verde en los octavos de final del Mundial 2026 llega a la prórroga.

En la víspera delencuentro, el técnico afirmó: «Ya veremos qué pasa; no tiene sentido responder ahora, pero imagino que estará bien si todo se alarga. Afrontamos el partido con seriedad y después ya veremos».

Sobre el defensa Cristian Romero, añadió: «Ahora está bien, pero no sabemos cómo evolucionará. Si entrena bien hoy, jugará».

Sobre la distribución de goles, el seleccionador añadió: «Messi ha marcado, pero otros también han creado ocasiones. Que él haya anotado no resta que haya más delanteros en el equipo. Hemos creado muchas ocasiones, más allá de que un portero rival se convierta en la figura del partido».

Sobre el próximo rival, Cabo Verde, Scaloni afirmó: «Es un equipo que no ha perdido, que mereció ganar en algunos partidos y, aunque sufrió un poco ante España y Uruguay, se muestra muy eficaz en los contraataques. Es un buen equipo; los hemos visto y analizado como posible rival, por lo que no nos sorprenden, y su presencia aquí no es fruto de la casualidad».

Sobre los favoritos, Scaloni añadió: «Las selecciones que están en su mejor momento son las que se imponen actualmente; he visto a México, que ha hecho un partido magnífico, y también están Francia, Brasil, Colombia y España, y no quiero olvidarme de selecciones como Portugal e Inglaterra, pero hay que tener en cuenta lo que ha hecho Francia».

Sobre la presión, el técnico afirmó: «Nuestros jugadores son, antes que nada, aficionados, y el equipo muestra siempre su carácter y fuerza. Deben disfrutar del momento; cada vez que miren a la grada, esa imagen debe motivarles y llenarles de alegría».

Sobre el efecto del calor, Scaloni añadió: «No creo que eso lo cambie todo; jugar a las seis de la tarde en Miami se podría haber compensado jugando de noche. No me quejo, las condiciones son iguales para los dos equipos y nosotros jugamos la final de la Copa América de noche. El espectáculo no será el mismo y los horarios son los que son, pero no vamos a cambiar nada por el calor».

Y concluyó: «Todos quieren jugar y estar a la altura de las expectativas, pues cada jugador ha soñado con este momento desde niño».