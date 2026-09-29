Scaloni habla de su futuro, la camiseta de Messi y el nuevo capitán de Argentina

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, habló de varios asuntos importantes, entre ellos su futuro con la selección, Lionel Messi, el destino del dorsal número 10, la fecha de llegada del capitán del equipo a Argentina, así como la identidad de los nuevos líderes del combinado.

Las declaraciones de Scaloni llegaron este martes, durante la rueda de prensa que ofreció antes del amistoso ante Bolivia, previsto para la madrugada del jueves en el estadio "Mario Alberto Kempes" de la ciudad de Córdoba, en el primer partido amistoso de la "Albiceleste" tras el Mundial 2026.

"He tomado la decisión de continuar"

Scaloni confirmó su deseo de seguir al frente de la selección argentina, en un momento en el que su contrato actual se acerca a su fin el próximo diciembre.

Scaloni dijo, en relación con las negociaciones con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, según recogió el diario "Marca": "Hablé un tiempo con el presidente Tapia para ver si podíamos avanzar y llegar a un acuerdo. Ahora tenemos estos partidos por delante, pero se trata de llegar a un acuerdo. Las ganas están, y eso es lo importante".

Y añadió el técnico de Argentina: "He tomado la decisión de continuar, y tengo el deseo de seguir trabajando y llegar a un acuerdo. Cuando tengamos algo, lo anunciaremos".

Scaloni resuelve el destino del dorsal número 10

Sobre el jugador que llevará el dorsal número 10 tras Messi, Scaloni dijo con claridad: "Hasta que se dispute el partido de Leo, no le daremos el número 10 a nadie".

Y agregó: "Después ya veremos", explicando que la idea es que "lo conserve alguno de los jugadores, con todo el valor y la belleza que eso conlleva".

Fecha de llegada de Messi a Argentina

Scaloni desveló la fecha de llegada de Messi al país, al decir: "En principio, vendrá a finales de semana, después del partido del 3 de octubre ante Burkina Faso. Si quiere venir para ese partido, puede hacerlo, no hay problema. Pero llegará el domingo".

Se espera que Messi dispute su partido de despedida con la selección argentina ante Benín en el estadio "Monumental", que se prevé estará lleno de aficionados.

Scaloni define a los líderes de Argentina tras Messi

Con la marcha de Messi de la selección cada vez más próxima, Scaloni habló también sobre la identidad del capitán que llevará el brazalete de Argentina, explicando que hay 3 líderes durante los próximos partidos amistosos.

Dijo: "El capitán ya era Cuti (Romero) después de Leo y Ota (Otamendi), y el segundo será Emiliano (Dibu), y el otro Lautaro Martínez, al menos en estos partidos".

Scaloni elogió a Romero, al decir: "Cuti, además de ser un jugador extraordinario, tiene que asumir esta responsabilidad, y lo ha hecho. Sabemos que es capaz de hacerlo, y tiene que demostrar lo que significa llevar el brazalete de capitán".

Y añadió: "Todos querrán seguir su ejemplo, y él tiene que mejorar en muchas cosas. Vemos que es capaz de ser un líder, y creemos que siempre estará presente para defender la camiseta de la selección".

"Será difícil reemplazar a Messi como capitán"

Scaloni insistió en que la marcha de Messi no supondrá solo una pérdida futbolística, sino que dejará también un vacío en cuanto al liderazgo dentro y fuera del campo.

Dijo: "Más allá de ser un jugador, hace algo dentro y fuera del campo que no he visto en ninguna otra persona. Imaginad entonces si no será difícil perderlo".

Y matizó: "Pero tenemos personas que pueden aportar liderazgo, personas buenas, y eso es lo más importante. No busco líderes que hagan que sus compañeros les tengan miedo, sino que busco personas buenas y positivas".

Scaloni concluyó: "Todos tenemos que suplir lo que hacía Leo, y eso será difícil, pero el grupo siempre ha respondido".

Fechas de los partidos amistosos de Argentina

Argentina - Bolivia: miércoles 30 de septiembre, en el estadio "Kempes" de Córdoba.

Argentina - Burkina Faso: sábado 3 de octubre, en el estadio "Monumental".

Argentina - Benín: martes 6 de octubre, en el estadio "Monumental".