Scaloni: "Es difícil jugar con la presión con la que jugamos hoy"

El DT se mostró satisfecho con su equipo, pero pidió a la prensa que el balance se haga después del torneo. También se volvió a quejar de la cancha.

venció a por 2-0, dejó una mejor imagen que en sus dos presentaciones anteriores y se metió en los cuartos de final de la . Lionel Scaloni , entrenador albiceleste, se mostró satisfecho con el rendimiento aunque resaltó la dificultad de jugar con la presión de ganar para no quedar afuera.

"Estamos satisfechos por estar en la siguiente ronda y porque el equipo por momentos jugó bien, pero es difícil jugar con esta presión. Me gustaría que el mensaje sea que el balance lo hagamos cuando termine la Copa, no ahora. Durante una competencia tan importante soy el primero que acepta las críticas, pero estos chicos parece que salen a jugar una guerra y no un partido de fútbol. Tiremos todos para el mismo lado. Es difícil jugar con la presión con la que los chicos jugaron hoy . Mientras se juega la Copa, deberíamos contar con total unanimidad. Cuando se sacan la presión de encima, los jugadores muestran otra cosa. Si estos jugadores juegan tranquilos, no se olvidan de jugar bien, juegan como en sus clubes. Pasa que cuando se habla tanto, con la presión de no clasificar, eso afecta a los jugadores", analizó el técnico argentino.

Scaloni también dio algunas explicaciones sobre táctica, enfocando en la decisión de sumar un delantero -Lautaro Martínez- al equipo titular: "Cuando jugamos con tantos jugadores ofensivos, lo primero que buscamos es que haya compromiso. Lautaro y Agüero saben que para jugar de esta manera se tienen que sacrificar. Lo hicieron y hasta por momentos fue emocionante".

El entrenador argentino se hizo tiempo para volver a criticar el estado del campo de juego, como lo hizo tras la derrota ante : "No se puede jugar en este cancha" . Para el final dejó unas palabras sobre , rival argentino en cuartos de final: "Con Venezuela jugamos hace poco (en marzo, derrota amistosa 3-1), tienen las cosas claras, va a ser un rival difícil".