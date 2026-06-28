Scaloni: «El sacrificio de Messi me ha dejado en evidencia... y este es nuestro acuerdo secreto»

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, reveló que Lionel Messi priorizó al grupo y cedió su lugar a otros compañeros tras vencer a Jordania en la última fecha del Grupo 10 del Mundial 2026.

Según ESPN, en la rueda de prensa posterior al partido Scaloni declaró: «El balance tras ganar los tres partidos es muy positivo, sobre todo porque hemos hecho que participen todos los jugadores; todos se merecen disfrutar de jugar en un Mundial y creo que han sabido dar la talla».

Añadió que Jordania es un buen equipo que cierra bien sus líneas defensivas y no deja espacios, y que sus jugadores demostraron estar listos para actuar si es necesario. «A excepción de Romero, a quien esperamos recuperar, el resto de la plantilla está disponible», concluyó.

Y concluyó: «Debemos seguir dando lo mejor de nosotros, porque esta camiseta nos obliga a ofrecer el mejor rendimiento y a intentar ganar; los jugadores llevan el espíritu competitivo en su interior, y así es como irán las cosas».

Sobre el gesto de Messi, el técnico concluyó: «Es casi embarazoso hablar de esto, porque ya no sé qué decir; no hay palabras que le hagan justicia. Podría haber jugado los noventa minutos y ampliar su leyenda, pero prefirió ceder minutos a sus compañeros pensando en la siguiente fase, y esto refleja su imagen de la mejor manera posible, ya que él no piensa en esas cifras. He hablado con Leo y hemos coincidido en que su entrada como suplente en la segunda parte era la mejor opción hoy, y esto demuestra lo que él significa para el grupo».

Scaloni reafirmó su confianza en los delanteros: «No tenemos dudas sobre Lautaro Martínez, Julián Álvarez ni Lo Celso. Marcar goles es bienvenido, pero están haciendo un trabajo increíble; Lautaro mantiene su compromiso».

Sobre Lo Celso añadió: «Es un chico estupendo que se quedó fuera del Mundial de Catar 2022 de forma muy dura, Estábamos esperando darle esta oportunidad y estamos muy contentos por él y por lo que aportó en el partido; es un jugador muy importante para el equipo, y poder darle minutos, que haya hecho un buen partido y que además marcara un gol nos llena de alegría, así que estoy muy contento por él».

Sobre la dupla ofensiva, añadió: «Julián no había sido titular y hoy pudimos alinearlos juntos, y creo que han hecho un buen partido, igual que ante Paraguay en el Monumental. Siempre buscamos el equilibrio; si lo perdemos, pasan cosas que no queremos. Lo importante es que ese equilibrio no se rompa».