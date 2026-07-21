Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, es uno de los rostros más afectados por la derrota de su selección ante España (1-0) en la final del Mundial 2026 el pasado domingo, ya que no pudo contener las lágrimas durante la rueda de prensa cuando le preguntaron por su futuro, y tuvo que dejar de responder de repente.

Menos de 48 horas después de la derrota de Argentina, Scaloni abandonó el complejo de entrenamiento de la Federación Argentina de Fútbol, que se asemeja a una ciudad deportiva, y respondió desde su coche a las preguntas de los medios de comunicación presentes.

En cuanto a su futuro, Scaloni dijo, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Estas son cosas que uno puede decidir replantearse después de un torneo así; nosotros estamos aquí hasta diciembre. Lo más importante es que la gente ha entendido que el equipo dio todo lo que estaba a su alcance, y que la selección nacional mostró una gran unidad y cohesión".

Respecto a la sanción prevista contra Argentina tras izar la bandera de las Islas Malvinas después de imponerse a Inglaterra (2-1) en semifinales, aclaró: "No lo sé, no estoy al tanto de ello. No sé si eso ocurrirá en el futuro; no nos han comunicado nada".

Scaloni aprovechó también la ocasión para expresar su gratitud por el cariño del pueblo a pesar de la derrota y dijo: "El recibimiento de la gente fue impresionante, y muy agradable. Es bueno que haya una celebración, aunque sea difícil aceptar no haber ganado. Pero también es bueno saber que somos nobles en la derrota, y que podemos sacar conclusiones positivas".

Scaloni rehusó comentar los rumores que circulan sobre la existencia de un desacuerdo entre los jugadores de Argentina tras la derrota de la final, afirmando: "No tengo la menor idea de lo que están hablando, pues yo no uso las redes sociales", y expresó su decepción ante la posibilidad de que surjan conflictos internos en el equipo, diciendo: "No me creo lo que me están preguntando".