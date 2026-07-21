Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, es uno de los rostros más afectados por la derrota de su combinado ante España (1-0) en la final del Mundial 2026 el pasado domingo, ya que no pudo contener las lágrimas durante la rueda de prensa cuando le preguntaron por su futuro, y se vio obligado a interrumpir su respuesta de forma repentina.

Menos de 48 horas después de la derrota de Argentina, Scaloni abandonó el complejo de entrenamiento de la Federación Argentina de Fútbol, que se asemeja a una ciudad deportiva, y respondió desde su coche a las preguntas de los medios de comunicación presentes.

En relación con su futuro, Scaloni afirmó, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Estas son cosas que uno puede decidir replantearse después de un torneo así; nosotros estamos aquí hasta diciembre. Lo más importante es que la gente entendió que el equipo dio todo lo que estaba en su mano, y que la selección nacional mostró una gran unidad y cohesión".

Respecto a la sanción prevista para Argentina tras el izado de la bandera de las Islas Malvinas después de superar a Inglaterra (2-1) en semifinales, aclaró: "No lo sé, no estoy al tanto de ello. No sé si eso ocurrirá en el futuro; no nos han comunicado nada".

Scaloni también aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento por el cariño del pueblo pese a la derrota y dijo: "El recibimiento de la gente fue impresionante, y muy cariñoso. Es bueno que haya una celebración, aunque resulta difícil aceptar no haber ganado. Pero también es bueno saber que somos nobles en la derrota, y que podemos sacar enseñanzas positivas".

Scaloni se negó a comentar los rumores que circulan sobre la existencia de un desacuerdo entre los jugadores de Argentina tras la derrota en la final, y dijo: "No tengo la más mínima idea de lo que están hablando, yo no uso las redes sociales". Asimismo, expresó su decepción ante la posibilidad de que surjan conflictos internos en el equipo y afirmó: "No creo lo que me están preguntando".