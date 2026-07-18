Scaloni: «De la Fuente no conoce mis ideas... Esa pregunta se la tengo que hacer a Messi»

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, ha dicho que la final contra España será muy especial, pues es su segunda final consecutiva en un Mundial, algo que pocos han logrado.

En la rueda de prensa previa al partido, Scaloni habló sobre su abrazo con Luis de la Fuente: «No diré lo que le dije; estábamos en una situación extraña. Le dije que había venido por él y que, si no, no habría ido. Hay otras cosas que no contaré».

Sobre lo que más le preocupa de España, admitió: «La salida del autobús del hotel sí me preocupa. España es un gran equipo y está en racha con Luis, lo cual me alegra».

Sobre si este podría ser el último Mundial de Lionel Messi, respondió: «No lo sé, hay que preguntárselo a él. Siempre nos sorprende, así que la pregunta es para él».

Sobre la frase de Messi —“esto es pura historia”— tras vencer a Inglaterra, Scaloni contestó: «La pura historia es él. Que lo diga me llena de orgullo. Que el mejor futbolista que ha visto el mundo piense así es algo maravilloso, y llegar a una final a los 39 años es increíble. Por eso, cuando decía «disfrutémoslo», debíamos valorar lo que hace, porque la historia y la leyenda son Messi y este grupo que nos ha dado años maravillosos».

Y añadió: «Aunque muchos creen que un jugador argentino puede lograrlo, es muy difícil. Ya les dije: lo que han hecho es increíble y el cuerpo técnico les está eternamente agradecido. Ojalá ganemos, pero si no, el recorrido ha sido impresionante y es un ejemplo para todos».

Sobre el partido contra España, el seleccionador argentino explicó: «Los hemos analizado desde diciembre, como a todos los rivales del Mundial. Analizamos a muchos rivales por si nos tocaban, pero un análisis excesivo tampoco es bueno. Sabemos cómo juegan, conocemos sus puntos fuertes e intentaremos impedir que los pongan en práctica».

Sobre la experiencia, añadió: «España también tiene jugadores que han jugado en grandes estadios y son figuras en sus clubes; la presión se olvida cuando empieza el partido. No creo que eso suponga un obstáculo, pues ambos equipos, cuando saltan al campo, buscan dar lo mejor de sí con la posesión del balón».

Sobre las similitudes entre España y Argentina, Scaloni afirmó: «Luis me conoce como persona, pero no sabe lo que pienso del fútbol. Sabemos cómo juegan nuestros equipos, pero no hemos hablado de estrategias concretas. Cada selección tiene sus detalles, aunque compartimos un estilo: atacar con la pelota. Tenemos estilos similares y nos hacemos fuertes con la posesión del balón… En este aspecto es cierto que nos parecemos, y esperamos que el partido del domingo sea un gran espectáculo».

Sobre la pasión de la afición, Scaloni añadió: «Cuando ves a tu afición celebrando así, y lo felices que están, te llega al corazón. Como he dicho, jugamos para ellos, para nuestra afición, nuestras familias y quienes esperan ver a la selección. Hemos recuperado algo muy valioso: la gente se sienta frente al televisor con la camiseta de Argentina y un hincha de River abraza a uno de Boca. Lo sentimos y lo tenemos en cuenta; ¿cómo no va a conmoverte eso?».

Sobre el momento del equipo, Scaloni afirmó: «El equipo ha mostrado cosas positivas, sobre todo en los últimos partidos. La segunda parte contra Inglaterra fue muy buena. Estamos en buena forma, aunque siempre hay aspectos por mejorar. Intentaremos ganar la final».

Nos preparamos como para cualquier partido, con ganas de hacerlo bien y estudiando al rival. Es una final, pero al fin y al cabo es un partido de fútbol. Debemos dar lo mejor de nosotros para ganar. No pensamos que es una final del Mundial, porque si te lo pones en la cabeza puedes desconcentrarte; ya veremos qué pasa».