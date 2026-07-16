Scaloni: «De la Fuente es mi maestro... y esta es mi respuesta a los halagos de los árbitros»

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, elogió a sus jugadores tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y afirmó que el grupo sigue sorprendiéndole.

Argentina perdía 1-0 tras el gol de Anthony Gordon en el 55’, pero Enzo Fernández (85’) y Lautaro Martínez (90+2’) le dieron la vuelta al marcador.

Con este triunfo, Argentina avanza a la final por segunda vez consecutiva y buscará el bicampeonato ante España el domingo.

Tras la clasificación, Scaloni declaró: «Es una alegría para nuestro país y nuestro pueblo; este grupo no deja de sorprenderme».

Y añadió, según informó la cadena «ESPN»: «Lo daremos todo, pero a partir de ahí será muy difícil… No es por presumir, pero somos especiales».

Y añadió: «Este grupo nos ha llevado a la victoria. Siempre hay que darlo todo hasta el final, y ellos lo han demostrado otra vez; es maravilloso».

También destacó el esfuerzo de quienes entrenan sin jugar: «Estos jugadores dan siempre lo mejor; así es el fútbol y la vida».

Sobre las acusaciones de ayuda arbitral, afirmó: «Que digan lo que quieran, pero con el VAR actual es muy difícil».

Y añadió: «Este equipo juega mejor bajo presión. El rival duda, vemos una oportunidad clara y la aprovechamos. Esa es la sensación que tengo».

Y añadió: «Nos habríamos alegrado incluso si hubiéramos perdido, porque lo dimos todo y creamos seis o siete ocasiones de gol. El fútbol no es solo un juego bonito, como en la segunda parte, sino que lo es todo, y saber cómo soportar el sufrimiento».

Y añadió: «Este partido fue más duro que el de Egipto, pero hoy jugamos mejor. Ahora toca disfrutar, porque mañana empezaremos a pensar en la final del domingo contra España».

Scaloni añadió: «Lo hemos disfrutado, porque fue difícil antes de anunciar la convocatoria definitiva por las lesiones; eso nos hizo más fuertes como grupo. Nos dijeron que llegarían y que estarían bien, y ese fue el punto de inflexión, porque llegaron, están aquí y siguen dando lo mejor de sí mismos».

Los conozco, son fuertes y han sido los mejores dondequiera que han jugado; eso no les agobia, siguen luchando. Dominaban el balón y seguían atacando, sin miedo a equivocarse. Juegan como niños de siete u ocho años; ganar les hace sentir bien y felices».

Lo que me motiva no es ganar otro título, aunque espero que ocurra como en Catar; simplemente quiero hacer bien mi trabajo y los jugadores también. Quiero hacer mi trabajo lo mejor posible, y los jugadores también. Si ganamos, debemos seguir rindiendo bien; así nos exigimos y damos lo mejor de nosotros».

Añadió: «Me duele dejar a Rodrigo (De Paul) en el banquillo; me recuerda mi compromiso en el campo. No se descarta a nadie por tener títulos; siempre elijo lo mejor para el momento, y ellos lo saben. Paredes y Lautaro a veces están en el banco por una razón».

Lautaro nunca se rinde: entró y marcó; Nico González también brilló. Todos cumplen su rol y respetan mis decisiones, porque siempre pienso en lo mejor para el equipo.

Sobre la final, Scaloni afirmó: «España es un gran equipo; eliminó a Francia con claridad y será un rival difícil. Hemos estudiado su estilo, han hecho algunos cambios y estamos listos para enfrentarlos. Ahora disfrutemos de esta victoria».

Y añadió: «De la Fuente, el seleccionador español, fue mi profesor en el curso de entrenadores. Tenemos buena relación; hablamos largo en Catar. Ha dirigido muy bien a su equipo hasta la final. Todos saben que vivo en España y tengo familia española, pero el domingo, claro, quiero ganarle».

Y cerró: «Ojalá los españoles estén contentos de que Argentina esté en la final. Leo (Messi) jugó allí muchos años… No sé qué más debe hacer para que todos vean que es el mejor de la historia; ya no hay dudas. La mayoría de los españoles lo quieren mucho».