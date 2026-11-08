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SC Friburgo vs. Union Berlín: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 9 8 nov 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

El SC Friburgo recibe al Union Berlín en el Europa-Park Stadion para disputar un duelo de la Bundesliga. Tras una gran actuación en la Conference League, el equipo de Friburgo quiere prolongar su buena racha en la liga.

El Friburgo, líder de la clasificación, tiene la presión de mantenerse cerca de la cabeza de la tabla. El entrenador Julian Schuster puede contar con un equipo que ha ganado confianza últimamente: tres victorias consecutivas hablan por sí solas.

El Friburgo sentó las bases de su reciente mejoría con el triunfo por 3-2 ante el Wolfsburgo en la Copa de Alemania y la victoria a domicilio por 2-1 frente al Augsburgo en la Bundesliga. La culminación llegó con el 1-0 en el campo del Trabzonspor en la Conference League, un partido en el que el portero Mio Backhaus fue la gran figura y frustró incluso a Mohamed Salah en varias ocasiones.

El Union Berlín, en cambio, atraviesa una etapa mucho más complicada. Los berlineses ocupan el 16.º puesto y están bajo la presión de la lucha por evitar el descenso. Esta temporada apenas han ofrecido unas pocas actuaciones convincentes. El entrenador Mauro Lustrinelli tiene ante sí la tarea de estabilizar al equipo.

En su último partido de Bundesliga, el Union logró al menos un 1-1 ante el Colonia, después de haber caído claramente por 0-5 frente al mismo rival en la Copa de Alemania. La defensa sigue siendo su mayor motivo de preocupación.

A continuación, os contamos dónde ver el partido en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el SC Friburgo y el Union Berlín?

El SC Friburgo llega a este partido con tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente se impuso por 1-0 a domicilio al Trabzonspor en la Conference League. Antes, derrotó al Augsburgo por 2-1 en la Bundesliga y eliminó al Wolfsburgo de la Copa de Alemania por 3-2. Las dos derrotas ante el Bayern de Múnich (1-3) y el AS Mónaco (0-3) muestran que todavía tiene margen de mejora frente a los equipos punteros. En cinco partidos, el Friburgo marcó ocho goles y encajó nueve.

El Union Berlín suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. El más reciente terminó 1-1 ante el Colonia en la Bundesliga. Su derrota más abultada en este periodo fue el 0-5, también frente al Colonia, en la Copa de Alemania. El Union solo marcó tres goles y encajó siete en cinco partidos: un balance ofensivo que refleja su lucha por evitar el descenso.

SC Friburgo vs. Union Berlín: alineaciones

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