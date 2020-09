Saúl y el nuevo Atlético: "Este año seremos un equipo más regular"

El jugador colchonero ha hecho autocrítica tras los resultados de la pasada temporada y espera que este curso mejoren y sean más regulares.

Saúl Ñíguez no se esconde y hace autocrítica por la pasada temporada del . Los rojiblancos cayeron en la y la de forma inesperada y en nunca lucharon por el título y el ilicitano espera que este año vuelvan a aspirar a todo.

La eliminación contra el Leipzig: "Intentaremos que no vuelva a pasar, pero es una cosa que le ocurre a muchos equipos. No te puedo decir por qué. Todos sabemos que va a pasar... y pasa. Lo intentas cambiar y mejorar, cuando te centras en el partido a partido y no te sales de ahí y juegas igual un partido amistoso que uno oficial es lo que te hace dar ese paso extra que muchas veces necesitamos. Sinceramente tras una temporada complicada esta se presenta ilusionante y esperemos que la empecemos bien a pesar de que tengamos poco tiempo de preparación y que cuando empiecen los partidos aún estaremos de pretemporada y el mercado seguirá abierto, con lo que todo será raro y extraño, o nuevo, mejor dicho. En frío se ve más claro, pero al final no se pudo transmitir en el campo. Todos tenemos que ver nuestros errores, hacer un poco de autocrítica y saber que ese partido no salió bien. Pero ahora no voy a perder tiempo en pensar en aquel partido sino en prepararme de la mejor manera posible para el primer partido de Liga".

Espera más regularidad este año: "Todo depende de nosotros, de cómo se lo tome la gente y la ambición que tengamos. El año pasado empezamos con una pretemporada muy buena, luego tuvimos un bajón que realmente no es un bajón porque al final la competición no es lo mismo y todo cuesta mucho más. Pero hubo muchos altibajos. Sinceramente creo que este año habremos aprendido de nuestros errores, seremos un equipo más regular e intentaremos conseguir cosas ilusionantes a pesar de que será una temporada extraña".

Objetivos ambiciosos: "Por lo menos tenemos que intentarlo y nuestra ambición tiene que ser esa, sinceramente. Plantilla tenemos, hay equipo para competir con los grandes y para pelearles el campeonato de Liga y todos los títulos, pero hay que demostrarlo, no se puede hablar solamente así. No es decir "queremos ir, queremos ir", sino demostrarlo en el campo, en los entrenamientos, cuando hablamos con la Prensa... Demostrarlo en todos los sentidos y sinceramente pienso que estos años que vienen son muy buenos para el Atlético de Madrid".

Las críticas al estilo de juego: "Hay que jugar a ganar, en muchos partidos se podrá jugar más "bonito" y otras veces en las que no tengas el día y no te sale el partido tienes que ganar igualmente. Al final lo que hay que hacer es ganar. Es verdad que tenemos jugadores de una calidad muy alta y es normal que la gente pida otras cosas, está en todo su derecho, pero nosotros nos tenemos que centrar en ganar. Al final cuando ganas la gente no habla".

Joao Felix, el mejor fichaje: "Bueno al final lo que tiene que hacer es disfrutar porque es un chico que tiene una calidad inmensa, tiene un futuro por delante muy muy muy bueno. Hubo mucha gente nueva, el primer año no siempre es fácil pero han hecho las cosas muy bien, entre ellos Joao. Ha hecho las cosas muy bien para ser su primer año, pero como tú dices la gente tenía las expectativas muy altas. Pero creo que esta campaña nos encontraremos con que estos jugadores ya estarán más asentados, más cómodos dentro del equipo y con más conocimiento de lo que el míster pide a sus jugadores".

Ha dejado de ir a la Selección: "Al final la selección viene de lo que haga yo con el Club Atlético de Madrid. Si yo doy mi mejor versión tengo muchas posibilidades de ir, creo que un míster como Luis Enrique sabe lo que puedo dar, también me exige mucho porque sabe que puedo darle mucho, pero tengo que estar bien en mi club. Al final si no demuestras tu mejor versión y otros jugadores sí lo hacen en sus clubes es totalmente normal que se decante por otros futbolistas. En ningún momento pienso que sea culpa del entrenador o de gente de arriba, sólo es culpa mía que no vaya a la selección. Pero creo que si estoy bien en el Atlético, seguro que podré conseguir volver a la selección".

El interés del : "Me halaga muchísimo que un club como el Manchester United u otros equipos que preguntan por mí me tengan en consideración, para mí es muy positivo. Y que gente de peso en esos clubes hable bien de ti quiere decir que estoy haciendo las cosas bien en el Atlético de Madrid".