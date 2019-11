Saúl respalda a Koke: “Es un jugador imposible de pitar”

Saúl se confesó en los micrófonos de El Larguero durante la concentración de la selección española antes de jugar los partidos clasificatorios para la 2020 y dejó varios titulares, entre ellos, sobre el tema de los pitos por una parte del Metropolitano a Koke.

“ Sinceramente no entendí los pitos, es un jugador imposible de pitar. Ha tenido ofertas de fuera y como yo, nunca las ha escuchado. El público puede opinar lo que quiera pero yo nunca le pitaría”.

Sobre el debate de comer pizza que utiliza Simeone para explicar cómo juega el Atlético y por qué lo hace, Saúl fue claro y respaldó a su entrenador.

“Cuando hemos intentado dar un pasito más el equipo no ha respondido"

También afirmó, entre risas, que el jugador que más echa de menos es Lucas, en alusión a lo dicho por el Cholo semanas atrás.

"A los delanteros se les valora por los goles pero yo a Diego Costa le valoro por otras cosas. No se le puede decir nada, el trabajo que hace es excepcional. El equipo le valora igual con o sin goles"

Volvió a dejar claro que prefiere jugar de centrocampista que de lateral como ha tenido que hacer en algunas ocasiones en el por mor de las circunstancias

"Personalmente me gusta más no rotar la posición en el campo como me pasa en la Selección. Creo que puedo crecer mucho"