Saúl: "¿Por gastar dinero ya no somos el equipo del pueblo? Lo somos"

"Sobre eso, el míster ya aclaró todo lo que tenía que aclarar”, reflexionó el jugador en Radio Marca.

Saúl Ñíguez, uno de los capitanes del , ha concedido una entrevista en "Radio Marca", donde ha repasado la actualidad de la selección española y también, la de su club, el Atlético de Madrid, líder provicional de . En esa entrevista, Saúl ha querido dar su visión sobre el debate acerca de si el equipo colchonero es o no el equipo del pueblo. Y Saúl no se ha cortado a la hora de dar su punto de vista: “¿El equipo del pueblo? Históricamente se nos ha llamado así. Siempre lo hemos sido. ¿Por gastar dinero ya no lo somos? El míster ya aclaró todo lo que tenía que aclarar”, reflexionó el jugador.

Sobre el liderato rojiblanco, Saúl comentó: "Se ha dicho que en el Atleti se ha acabado un ciclo al final de temporada, pero cuando ganamos al en pretemporada nos volvían a poner como candidatos a todo. Hay un tópico que dice que ‘el Atleti molesta’ y es cierto... estamos molestando”, expresó.

También habló de su rol como lateral y de sus ausencias con la selección: “Debo ser autocrítico. El año pasado jugué de lateral y cuando volví al medio tampoco rendía a mi nivel. Era entendible que no viniera a la Selección”, dijo para señalar sobre su relación con Simeone: “Con el Cholo tengo muchos años de confianza. Él sabe que el lateral izquierdo no es mi posición, pero que siempre intento hacerlo lo mejor posible”, dijo Saúl.

Por último concluyó : “Cuando no vine convocado estaba jugando de lateral izquierdo, al final para que te llame la Selección tienes que jugar en tu puesto y rendir. Voy a trabajar para que digan que tengo que venir sí o sí”, matizó el centrocampista ilicitano.