Sassuolo-Milan: «Faltó señalar un penalti claro sobre Ramos y la entrada de Laurentié sobre Gila era de roja»

«Dentro del área del Sassuolo, el defensa del Sassuolo Caleta-Car abraza a Gonçalo Ramos. En el fútbol no se puede hacer algo así. El balón está lejos, por lo que es una falta aún más grave. En la segunda parte se da exactamente la misma situación: esta vez es Ramos quien abraza a Cinquegrano lejos del balón, pero en esta ocasión se señala falta en ataque del delantero centro del AC Milan. La acción de la primera parte debía sancionarse. El VAR no puede quedarse callado en esa situación; el árbitro tiene que seguir la jugada, así que no pudo verlo. Se puede decir que no se señaló un penalti claro a favor del AC Milan».





«Laurentié está a punto de entrar en el área del AC Milan, pero Gila interviene, lo detiene y le arrebata el balón. Entonces el atacante del Sassuolo vuelve a la jugada, el árbitro pita falta, pero no muestra ninguna tarjeta. ¿Y qué hace el VAR? Nada. El punto de impacto en la pierna de Gila es muy alto. El árbitro ni siquiera mostró la amarilla».





Así comenta Graziano Cesari en Pressing, de Mediaset, las decisiones arbitrales del Sassuolo-AC Milan.



