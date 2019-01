Sarri sobre el futuro de Hazard: "Aún no ha decidido si quiere quedarse o si quiere una nueva experiencia en otro club"

El jugador belga del Chelsea, a quien su entrenador ha calificado como "individualista", está en la agenda del Real Madrid.

Maurizio Sarri, entrenador italiano del Chelsea, ha concedido una explosiva rueda de prensa donde ha dudado del liderazgo de Eden Hazard -"es más un jugador individual que un líder"- y en la que ha indicado que el futbolista belga áun no ha decidido su futuro. Cabe recordar que el futbolista 'blue' está en la agenda del Real Madrid.

¿Hazard? El es el capitán, ¿no?

"No lo sé en este momento ... En este momento, él es más un jugador individual que un líder. Es muy importante para nosotros, por supuesto, porque es un gran jugador. Siempre puede ganar el partido en dos minutos. A veces en un minuto. Pero, en este momento, él no es un líder. Es un gran jugador. Uno de las mejores del mundo".

¿Cuál es la situación contractual de Hazard?

“No, no hay noticias. Sé muy bien que está hablándolo con el club, pero no sé nada más en este momento. Creo que aún no ha decidido si quiere quedarse aquí o si quiere una nueva experiencia en otro club. "No sé exactamente la situación, pero creo que Eden, en este momento, desconoce la decisión final".

¿Se desperdicia a Hazard jugando como un delantero centro?

“Sabes muy bien que Eden, en este momento, es un jugador maravilloso. Pero es un individualista. Es un jugador instintivo. Para él, es muy difícil jugar solo en una sola posición. Le gusta mucho ir hacia el balón, en la dirección del balón. Quiere la pelota a sus pies. Así que es muy difícil para él jugar como delantero, pero también como extremo. Tenemos que organizar a los otros 10 jugadores en la fase defensiva porque él necesita jugar en todas las partes del campo".

Hazard dijo que ha frustrado a todos los entrenadores para los que ha trabajado. ¿Te ha frustrado?

"Algunas veces. Lo prefiero cuando habla con los pies".