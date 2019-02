Sarri: "Hablaré con Kepa, su comportamiento fue incorrecto"

El técnico del Chelsea se refirió a la insólita secuencia de la final de la Carabao Cup contra el Manchester City.

Después de la insólita negativa de Kepa a dejar su lugar en la portería del Chelsea a Wilfredo Caballero en la final de la Carabao Cup, una de las voces más esperadas era la de Maurizio Sarri, entrenador de los Blues.

Después del encuentro, en rueda de prensa, Sarri fue consultado permanentemente sobre aquella secuencia. "No me gusta hablar de eso, fue un gran malentendido, entendí que (Kepa) tenía calambres. No quería que el portero estuviera en esa condición física durante la tanda de penaltis. Mientras, quería a Caballero en el campo", empezó diciendo.

El ex preparador del Napoli continuó: "El portero quería decirme que estaba en condiciones. Kepa tenía razón, pero su comportamiento fue incorrecto. Hablaré con Kepa. Pensé que con un calambre que no se puede ir a los penaltis, pero entonces el médico me dijo que no era un calambre. Tenía razón por su motivación, pero estaba equivocado en su conducta. Kepa dijo 'que no, que no. Estoy bien y no quiero ser cambiado'".

Además, Sarri aseguró que tiene el control del vestuario del Chelsea, pese a la situación de este domingo: "Si viste el partido, puedes entender cómo jugamos el encuentro de la manera que lo preparamos. Así que creo que eso demuestra que tengo el control total de la situación".

José Mourinho, que analizó el partido para DAZN España, había dado su opinión sobre la polémica del día: "No me gusta que deje al entrenador y al asistente en una situación de fragilidad, incluso a un compañero suyo que estaba preparado para entrar y ha quedado un poco metido en un lío que no era suyo. Me entristece porque es una situación complicada”, aseguraba.

Tras un empate sin goles en 120 minutos, el Chelsea perdió 4-3 en los penaltis contra el Manchester City, que se coronó campeón de la Carabao Cup.