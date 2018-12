Sarabia, la ganga de Europa que el Sevilla quiere renovar

Es el quinto jugador que más marca y asiste en las grandes ligas, sólo por detrás de Messi, Lewandowski, Mbappé y Neymar.

Pablo Sarabia suma y sigue en el Sevilla. Que el ex del Getafe sea decisivo en el Sevilla no es novedad, ya que en los últimos cuatro partidos de LaLiga ha participado en 5 de los 6 goles de su equipo con asistencias a André Silva contra el Valladolid y a Ben Yedder contra el Alavés y goles frente a Valencia y los catalanes este domingo.

En total, Sarabia ya suma 7 goles en LaLiga y 6 asistencias para un total de 23 entre todas las competiciones con 7 tantos y 2 pases de gol más en la Europa League y 1 diana en la final de la Supercopa de España. Unos números que sólo están al alcance de algunos de los mejores delanteros de Europa, ya que en España sólo le supera Lionel Messi con 17 goles 10 asistencias.

En el resto de grandes Ligas de Europa sólo tiene por delantera Lewandowski, que ha marcado en el Bayern de Múnich 22 tantos y ha repartido 4 asistencias y Mbappé y Neymar, que en el PSG suman 15 goles y 8 asistencias el francés y 16 dianas y 7 pases de gol del brasileño, un total de 23, sólo una menos que Sarabia. Curiosamente, en la clasificación le sigue su compañero Ben Yedder, que suma 13 goles y 8 asistencias.

Sin embargo, estos números de Sarabia no le han valido para ser citado con la Selección Española tras la llegada de Luis Enrique Martínez ni para renovar aún con el Sevilla, con el que lleva meses negociando para ser uno de los jugadores mejor valorados de la plantilla, donde llegó a cambio de 400.000 euros en 2016. El club de Nervión lleva meses trabajando en su renovación ante el temor de que su cláusula de 18 millones de euros facilite su marche del club. De hecho, Sarabia ya rechazó el pasado verano una oferta para marcharse a la Real Sociedad.

Sarabia decidido quedarse pero aún no ha ampliado un cotrato que acaba en 2020 aunque Joaquín Caparrós, director de fútbol, se mostraba optimista en Radio Marca sobre esta operación: “Estamos deseosos de renovar a Sarabia. Creo que se hará esa renovación y también la ampliación de contrato de Banega. Valoramos muchos a estos dos jugadores y soy optimista. Pero hay una regla también que dice que si viene algún club y paga la cláusula no puedes hacer nada. De todas formas, todos somos muy optimistas con estas dos renovaciones. No me gusta tirar puyitas a nadie. Si tengo algo que hablar lo hablo con el jugador. Nosotros estamos valorando a estos dos futbolistas, están adaptados y son queridos por la gente. Y tienen un comportamiento que es el que queremos en el club. Queremos que el Sevilla sea una familia y que sus jugadores sean conscientes de que están en un club tpo. Un club muy grande con una afición muy grande. Los jugadores quieren venir. Estamos valorando muy bien a Sarabia y esperemos que a muy corto plazo lleguemos a un acuerdo”.

Sin embargo, el Sevilla tiene al quinto jugador más decisivo de las grandes ligas europeas y aún no ha conseguido cerrar su continuidad a largo plazo y llegan a enero corriendo el riesgo de perder a una de sus grandes estrellas.