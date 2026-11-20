Cómo ver el Santos Laguna contra León con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede serte útil.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Liga MX - Jornada 17 21 nov 2026 - 18:00 Estadio Nuevo Corona

El Santos Laguna recibe al León en el Estadio Nuevo Corona de Torreón en un partido del Apertura de la Liga MX de gran importancia para ambos clubes, ahora que la temporada se acerca a su tramo final.

Los Guerreros llegan en buena forma bajo la dirección de Renato Paiva, tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. La goleada por 5-0 al Querétaro y las victorias consecutivas ante el Club Universidad Nacional y el Necaxa reflejan el buen momento con el que afrontan este encuentro.

El Santos ocupa la sexta posición en la clasificación del Apertura y una victoria reforzaría sus opciones de alcanzar la Liguilla. Su único tropiezo en las últimas semanas fue la derrota por 4-1 a domicilio ante el Tijuana, una excepción en una racha por lo demás positiva.

El León llega a El Templo del Desierto tras una etapa de resultados más irregulares. El equipo de Ignacio Ambriz empató ante Cruz Azul y Toluca antes de firmar, en su partido más reciente, un 1-1 frente a Chivas, pero las derrotas contra Cruz Azul y Club América lo han dejado en la octava posición.

Los Esmeraldas han demostrado que pueden competir contra los mejores equipos de la liga, pero les ha costado mantener la regularidad. Un resultado positivo en Torreón les ayudaría a estabilizar su campaña.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Santos Laguna contra León, incluidos los canales de televisión y las opciones de streaming.

Noticias de los equipos y plantillas