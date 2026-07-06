Santiago Giménez no recordará con agrado el partido entre México e Inglaterra. El delantero del AC Milan quedó eliminado junto a su selección (2-3) y fue trasladado al hospital tras el encuentro.

Inglaterra ganó con dos tantos de Jude Bellingham y un penalti de Harry Kane.

En los últimos minutos México buscó la prórroga sin éxito. En ese ajetreo Giménez se lesionó.

En el 98’, el exdelantero del Feyenoord cayó mal y se torció gravemente el tobillo, quedando tendido en el suelo.

Al final del partido salió cojeando y el cuerpo médico lo llevó de inmediato al hospital de la Ciudad de México.

Giménez arrastra lesiones toda la temporada y solo ha jugado dieciséis partidos en la Serie A; en diciembre de 2025 se operó el tobillo.