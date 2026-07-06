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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

Traducido por

Santiago Giménez fue trasladado al hospital tras chocar con Inglaterra

Mexico

Santiago Giménez no recordará con agrado el partido entre México e Inglaterra. El delantero del AC Milan quedó eliminado junto a su selección (2-3) y fue trasladado al hospital tras el encuentro.

Inglaterra ganó con dos tantos de Jude Bellingham y un penalti de Harry Kane.

En los últimos minutos México buscó la prórroga sin éxito. En ese ajetreo Giménez se lesionó.

En el 98’, el exdelantero del Feyenoord cayó mal y se torció gravemente el tobillo, quedando tendido en el suelo.

Al final del partido salió cojeando y el cuerpo médico lo llevó de inmediato al hospital de la Ciudad de México.

Giménez arrastra lesiones toda la temporada y solo ha jugado dieciséis partidos en la Serie A; en diciembre de 2025 se operó el tobillo.

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