Santiago Giménez acepta que le dolió no ir al Mundial de Qatar 2022 con la Selección mexicana

Para Santiago Giménez, fue un golpe anímico no estar en la lista de México para la Copa del Mundo.

Una de las grandes ausencias de la Selección mexicana para Qatar 2022 fue Santiago Giménez. Pese al gran momento que vivía con el Feyenoord, el Tata Martino decidió no incluirlo en la convocatoria final, algo que le dolió al delantero según relató.

"Somos seres humanos, tenemos sentimientos. Me dolió un poco la decisión, el no poder ir, también puedo decir que Dios me dio el perfecto entendimiento para saber que todo está en manos de él. Todo lo dejé en manos de Dios y sé que fue la decisión correcta", señaló Giménez en conferencia de prensa.

El atacante dijo que trabajará duro en el proceso que recién inicia en el Tricolor, ahora bajo el mando de Diego Cocca y espera poder estar en el siguiente Mundial, en el cual está llamado a ser uno de los grandes referentes del combinado nacional.

Finalmente, Santiago Giménez fue cuestionado sobre los rumores que lo ponen en el Benfica de Portugal la siguiente temporada y afirmó desconocer dicha información: "No sé nada de esos rumores, sólo lo que sale por redes sociales. Estoy contento en el Feyenoord", sentenció.