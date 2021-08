Cómo ver Santa Fe vs. Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2021 II por televisión e internet

Santa Fe y Atlético Nacional jugarán uno de los partidos más llamativos de la tercera fecha del campeonato, pese a que los momentos de uno y otro distan bastante. El Cardenal es colero, sin puntos, mientras que el Verde podría treparse a lo más alto de la tabla.

La derrota santafereña en Bucaramanga tiene en alerta al 'León', por lo que deberá recordar su mejor fútbol y goles para enfrentar a un Nacional que viene animado por ganarle el Clásico a Millonarios en la Florida Cup y también al camepeón Tolima en la jornada anteriro.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Santa Fe vs. Atlético Nacional FECHA Martes, 3 de agosto ESTADIO El Campín, Bogotá HORARIO 20:00

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión abierta a través de Win Sports + este martes 3 de agosto a partir de las 20:00 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

POSIBLES NÓMINAS

Atlético Nacional: Quintana; Marulanda, Perea, Olivera, Banguero; Perlaza, Rovira; Candelo, Barrera, Andrade; Duque.

Santa Fe: Catellanos; Herrera, Torijano, Villalba, Mosquera; Pico, Mejía; Velásquez, Arias, Osorio; Dinolis.

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos comparte los siguientes datos sobre Verdolagas y Cardenales:

• Atlético Nacional no perdió en los últimos seis partidos frente a Independiente Santa Fe en Primera División (4V 2E). En cuatro de esos partidos, Atlético Nacional no recibió goles (3V 1E).

• Independiente de Santa Fe no ha ganado en sus últimos cuatro partidos de Primera División (1E 3D), su peor racha sin victoria en el torneo desde una racha de seis (4E 2D) entre noviembre de 2019 y febrero de 2020.

• Si bien ganaron su último partido ante Deportes Tolima (1-0), Atlético Nacional suma cinco visitas de Primera División sin conocer la victoria (2E 3D), quedándose sin anotar en tres de ellas.

• Iván Villalba, de Independiente de Santa Fe, es el futbolista que más duelos ha conseguido ganar en el torneo (22), con un porcentaje de acierto del 71% (22/31).

• Emanuel Olivera, de Atlético Nacional, es el jugador con más intercepciones realizadas en lo que va del torneo (11).