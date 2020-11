Santa Fe no tuvo complicaciones para dejar al Pasto en el camino y meterse en semifinales

Independiente Santa Fe debió sufrir en su llave contra aunque consiguió finalmente cumplir con su favoritismo: tras la caída por la mínima sufrida hace una semana en Nariño, los de Harold Rivera remontaron y accedieron a semifinales de la Liga 2020-I con su triunfo 2-0 en El Campín.

El artífice de esta victoria fue Jhon Velásquez, autor de los dos tantos con los que el Cardenal dejó en el camino a un combativo rival. El futboliosta de 25 años no anotaba desde el 17 de noviembre de 2019, por lo que su aparición en la red -por duplicado- después de más de un año resultó tan útil como necesaria.

Después de que Jhon Pajoy amenazara el arco local con su remate en el primer minuto de juego, el ex Patriotas logró la apertura a los 11' con una definición sin apuros tras el centro y le brindó alivio al igualar la serie.

Pasto acusó el golpe, no pudo despertar hasta llegar al descanso y, en el inicio del complemento, Velásquez sacudió el travesaño amagando con su hat-trick y la sentencia del partido.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world