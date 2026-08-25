El Paris Saint-Germain anunció este martes que concederá a su delantero internacional francés Ousmane Dembélé un periodo de descanso hasta el final de esta semana, lo que confirma su ausencia en el próximo desplazamiento del equipo para enfrentarse al Lille el próximo viernes, en la apertura de la segunda jornada de la liga francesa, previéndose su regreso al entrenamiento colectivo a comienzos de la próxima semana.

Esta decisión contundente de la dirección del club parisino llegó tras el tropiezo en la primera jornada ante el Rennes con un empate (2-2), después de que el equipo llegara a ir por detrás por dos goles a cero. Dembélé, ganador del Balón de Oro de 2025, había sido sustituido entre los dos tiempos de aquel partido junto a su compañero Khvicha Kvaratskhelia, decidiéndose finalmente su descarte oficial del próximo encuentro con el fin de darle descanso.

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El Paris Saint-Germain afirmó en un comunicado oficial emitido la noche del martes: «De pleno acuerdo con el director técnico y el director deportivo, Ousmane Dembélé disfrutará de un periodo de descanso durante los próximos días, y retomará sus entrenamientos con el grupo a partir del próximo lunes».

Esto llega tras la pálida actuación que ofreció Dembélé en el primer tiempo del partido ante el Rennes, siendo sustituido para dar entrada al nuevo fichaje Ferran Torres, quien logró dejar su huella de inmediato tras su incorporación desde las filas del Barcelona, al marcar un doblete que ayudó al vigente campeón a evitar la derrota.

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, dijo en unas declaraciones cargadas de enfado tras el encuentro: «El Paris no ha ganado nada, nada en absoluto. Si piensas en lo que has ganado, no ganarás nada. Lo más importante para mí es que no hay lugar para la autocomplacencia; hay que demostrar cada día, en cada sesión de entrenamiento y en cada partido, que estás preparado. De lo contrario, es fácil dejarse llevar por la soberbia debido a los éxitos anteriores. Siempre buscamos ganar, y por eso hay que salir de la zona de confort. ¿Está claro?».