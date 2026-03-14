Sampdoria-Venecia, las notas de CM: Martinelli estuvo atento, Brunori pasó desapercibido. Buen debut para Lombardo

SAMPDORIA

Martinelli 7: reacciona de inmediato ante el disparo de Doumbia. Pocos minutos después no sale a por un centro que llega a la cabeza de Hainaut, completamente solo, pero se lanza rápidamente al suelo y detiene el cabezazo del defensa visitante. Al salir en el tiempo de descuento, deja el balón en los pies de Adorante, quien, sin embargo, se encuentra con el cuerpo del portero y no consigue rematar a puerta. En la segunda parte, ataja con los guantes un disparo de Busio. En el minuto 70, realiza una parada milagrosa ante Doumbia.

Palma 6,5: clara mejora durante más de una hora de juego. En el minuto 70, entra con una entrada deslizante sobre Sagrado, frenando al centrocampista visitante que, de lo contrario, habría empujado el balón a la portería desde dos metros.

Hadzikadunic 6: en su regreso, Lombardo lo coloca en el centro de la defensa para sustituir a Abildgaard. Aguanta una parte, es cambiado en el descanso: queda por ver si fue una decisión planificada o una recaída.

(desde el minuto 1 de la segunda parte, Ferrari 6: entra bien, con convicción. También se arriesga un poco y ayuda a defender el fuerte)

Viti 6: muchas buenas intervenciones; su experiencia se nota, sobre todo en un partido tan complicado.

Di Pardo 5,5: en competencia con Depaoli, en esa banda tiene rivales incómodos y se preocupa principalmente por defender, aunque con algunas vacilaciones.

Esposito 6: antes del partido se disputaba la titularidad con Ricci, Lombardo lo elige y lo nombra capitán. En el centro del campo el partido es duro, hace lo que tiene que hacer.

Conti 6,5: se entrega al máximo en un partido difícil y físico sobre un terreno de juego pesado. A partir del minuto 70 empieza a acusar el cansancio y comete una falta peligrosa en el borde del área precisamente por llegar tarde. Lombardo se da cuenta y lo sustituye.

(desde el minuto 35 de la segunda parte, Ricci s.v.)

Cicconi 6: por la izquierda, el Venezia ataca menos, e incluso intenta alguna incursión.

Begic 6,5: entre los blucerchiati es él quien tiene más chispa y rapidez. En el minuto 36 roba un buen balón, esprinta hacia la portería e intenta un tiro con efecto que sale ligeramente desviado. En la segunda parte tiene un buen balón con la derecha, pero el disparo es bloqueado por un defensa visitante.

(desde el minuto 40 de la segunda parte, Pafundi s.v.)

Cherubini 6: empieza mal, pero en la segunda parte parece ganar en valentía y garra, y frustra muchos contraataques visitantes.

Brunori 5: partido complicado, los centrales del Venecia le superan físicamente. Corre mucho, no se ahorra esfuerzos e intenta un par de buenas combinaciones con Begic, pero le cuesta mantener la posesión.

(desde el minuto 40 de la segunda parte, Soleri s.v.)

Entrenador Lombardo 6,5: primer partido en el banquillo para el entrenador interino, llamado a afrontar una serie de tres partidos decididamente complicados. El técnico blucerchiato mantiene la estructura de sus predecesores, aunque tiene que lidiar con una plaga de lesiones que no parece tener fin. Consigue frenar al potente Venezia presentando un equipo ordenado, atento y con garra.

VENEZIA

Stankovic 6

Hainaut 6

Schingtienne 6

Svoboda 6,5

Sagrado 6

Dagasso 6

(desde el minuto 18 de la segunda parte, Casas 6)

Doumbia 6,5

Busio 6,5

Franjic 6

Kike Pérez 5,5

Adorante 5,5

(desde el minuto 18 de la segunda parte, Lauberbach 5,5)

Entrenador: Stroppa 6