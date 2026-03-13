La afición organizada de laSampdoria ha llevado a cabo una importante iniciativa: tal y como se había anunciado desde hacía unos días, ayer por la noche se reunió en un lugar bastante simbólico, el «largo U.C. Sampdoria», frente a la Gradinata Sud, para celebrar un encuentro entre todas las corrientes que conviven en el corazón de la afición doriana. La iniciativa fue organizada por los grupos de la Sud blucerchiata y se inscribe en el clima de protesta que desde hace meses acompaña al ambiente doriano. Durante el encuentro se exhibió la pancarta «Giù le mani dalla Sampdoria» (Manos fuera de la Sampdoria), símbolo de la postura adoptada frente a la actual directiva.





En el transcurso de la reunión, los aficionados reiteraron que la contestación continuará también en las próximas semanas, con diversas formas de protesta. «Nuestra postura frente a la propiedad sigue vigente, estamos en protesta y la llevaremos adelante no solo con pancartas y cánticos, sino en la calle y en persona. Tenemos que ser una espina clavada», informa Il Secolo XIX. Los grupos organizados también han aclarado su postura con respecto al equipo, subrayando la distinción entre la protesta contra la sociedad y el apoyo a los jugadores durante los partidos. Sin embargo, el afecto se limitará a los 90 minutos de juego.

De cara al final de la temporada, el mensaje sigue centrado sobre todo en la necesidad de apoyar al equipo en el estadio. «No se merecen abrazos ni ovaciones al final del partido. Pero que quede claro que, cuando juega la Samp, se necesita un estadio lleno; si luego las cosas no salen como deben salir, nos haremos oír. Ahora, sin embargo, nos esperan nueve finales y necesitamos a todo el mundo». Por el contrario, no se han hecho comentarios sobre el reciente cambio en la dirección técnica, con el paso de la gestión Foti-Gregucci a la solución interna con Lombardo. Durante la reunión se anunció además el lanzamiento de una petición por un fútbol «más justo y popular», que se presentará fuera del estadio a partir del partido del sábado. Se podrá firmar en las carpas habilitadas fuera de los estadios durante los partidos. Se trata de una iniciativa que surge de los aficionados del Sampdoria y de una propuesta similar de los aficionados del Arezzo, pero que abarcará numerosas realidades en toda Italia.