Unos doscientos o trescientos aficionados de la Sampdoria, en su mayoría pertenecientes a los grupos organizados de la Gradinata Sud, se han reunido esta mañana frente a las puertas del centro deportivo Mugnaini de Bogliasco para llevar a cabo una enérgica protesta contra el club y el equipo. La protesta, vigilada por las fuerzas del orden con dos vehículos de la Policía y uno de los Carabinieri, tuvo lugar mientras el equipo realizaba el entrenamiento en el campo superior, en vísperas del partido de liga contra el Avellino programado para mañana en el Ferraris.





Los aficionados dirigieron cánticos y consignas contra la propiedad, con especial referencia al accionista Joseph Tey, al presidente Matteo Manfredi, a Walker y al director ejecutivo del área de fútbol Jasper Fredberg, además de contra el rendimiento del equipo, que solo ha sumado dos puntos en los últimos seis partidos y corre un alto riesgo de descender a la Serie C. Durante la manifestación, que se prolongó hasta el final del entrenamiento, se utilizaron bengalas y petardos sin consecuencias, acompañados de llamamientos explícitos a los jugadores para que «sacaran las pelotas» y de cánticos como «Salvaos y desapareced».

También han sido objeto de críticas algunos jugadores concretos de la plantilla, entre ellos Simone Pafundi, mientras que se han librado el nuevo entrenador Attilio Lombardo y su cuerpo técnico, el director deportivo Andrea Mancini y el directivo Giovanni Invernizzi. Durante la protesta, a algunos jugadores se les ha reprochado además una supuesta falta de profesionalidad. En concreto, no ha gustado la actitud de algunos, «avistados» en discotecas de la capital en vísperas de partidos considerados de máxima importancia. La advertencia dirigida a estos jugadores fue bastante clara: «Tenéis que entrenar en casa hasta que os hayáis salvado», acompañada de advertencias explícitas como «La próxima vez que os apetezca ir a bailar antes de un partido, acordáos de hoy y de nosotros».





Algunos cánticos fueron especialmente duros y no faltaron referencias a episodios pasados: según se ha sabido, ya habría habido anteriormente enfrentamientos entre ultras y futbolistas, que sin embargo resultaron inútiles. También durante la mañana, se entregó a los jugadores y al cuerpo técnico una memoria USB con imágenes del descenso a la Serie C de la temporada pasada, que finalmente se evitó gracias a la fase de play-off, con la intención de utilizarla como advertencia de cara al final de la liga.





Hacia las 13:00, al terminar el entrenamiento de puesta a punto, los jugadores se presentaron en las puertas para mantener un encuentro directo con los aficionados, quienes les advirtieron de posibles nuevas protestas en caso de nuevos resultados negativos. Además, para el partido de mañana, se pidió que ningún jugador se presentara ante las gradas en caso de victoria: durante el calentamiento se anunciaron insultos, mientras que durante los noventa minutos habrá apoyo al equipo. Se declaró respeto únicamente hacia Lombardo y su cuerpo técnico, incluido Mancini.





En Bogliasco se han colocado además algunos carteles con una versión del cartel de El silencio de los inocentes, modificado con la inscripción «El silencio de los incompetentes» y los rostros de Manfredi, Tey y Walker. La protesta, ya anunciada ayer a través de las redes sociales, llega en un momento extremadamente delicado de la temporada de la Sampdoria y precede a un partido, el que se disputará contra el Avellino, considerado crucial para la lucha por la permanencia. Los grupos organizados no han descartado nuevas iniciativas incluso tras el partido en caso de un resultado negativo.