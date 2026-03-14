Sampdoria, otro problema más en defensa. Abildgaard está enfermo, Ferrari tiene fiebre: las posibles opciones de Lombardo

Muchos obstáculos y dudas sobre la alineación en el debut de Attilio Lombardo como entrenador de laSampdoria. Los habituales problemas físicos han castigado al equipo blucerchiato, que tendrá que hacer frente a una situación de emergencia que no parece tener fin, sino que empeora día a día. Además de las bajas ya conocidas de Pierini, Henderson, Coda y Ghidotti, también se ha dado de baja Abildgaard, que no ha sido convocado tras sufrir un problema en la pantorrilla el martes. En rueda de prensa, el propio Lombardo explicó la situación: «Notó que se le endurecía la pantorrilla». Desde el club se ha hablado en los últimos días de simple «gestión», un término utilizado para intentar restar importancia a problemas físicos que, sin embargo, siguen surgiendo con regularidad.





El de Abildgaard es solo el último de una serie de problemas musculares que han afectado al equipo en las últimas semanas, todos en la misma zona. Coda se había dado de baja el 24 de febrero, Henderson contra el Bari, Hadzikadunic en los días previos al partido contra el Juve Stabia. Ahora, la última baja afecta precisamente al centrocampista danés reconvertido en defensa. Por este motivo, Lombardo ha probado a Ferrari entre los titulares, un defensa que no jugaba desde el partido de Avellino. El jugador fue convocado a pesar de tener algo de fiebre. Entre las opciones, Hadzikadunic vuelve a estar disponible tras el problema en la pantorrilla que le había llevado a dos partidos consecutivos en la grada: el bosnio puede jugar en todas las posiciones de la línea defensiva, incluso como central.





Completan la defensa Palma, nacido en 2006 y de 18 años, y Viti, que supone otra opción para el puesto de central. Por lo demás, Lombardo ha trabajado sobre todo en el 3-4-2-1: Cherubini ha jugado por delante de Pafundi en las pruebas ofensivas, mientras que en el centro del campo se ha probado con mayor continuidad a Esposito y Di Pardo, quedando Ricci y Depaoli más atrás en las rotaciones. En algunas fases del entrenamiento también se han probado jugadas con el 4-4-2. Entre los convocados figuran además Ravaglia y Ferri, este último de vuelta a la convocatoria tras cuatro meses.





Probable alineación de la Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Hadzikadunic, Viti; Di Pardo, Esposito, Conti, Cicconi; Begic, Cherubini, Brunori. Entrenador: Lombardo.