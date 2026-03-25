Sampdoria: Lombardo sigue como entrenador. Cioffi nunca fue una opción

Todo salió según lo previsto y era de esperar: Attilio Lombardo, tras la victoria de la Sampdoria sobre el Avellino, sigue siendo el entrenador de los blucerchiati. Ni un paso atrás por parte del técnico, que ha demostrado con hechos que nunca ha tenido problemas en asumir responsabilidades, ni tampoco por parte de la directiva, ni siquiera desde el extranjero, a pesar de los rumores difundidos por algunos estos últimos días.





La situación de Lombardo había sido objeto de valoración por parte de Mancini antes del partido contra los irpinos: una derrota o un empate probablemente habrían supuesto un cambio, mientras que la victoria y la forma en que se logró hicieron que el director deportivo se decantara por la confirmación del entrenador. Hubo algo más de reflexión por parte de la «mitad extranjera» de la Sampdoria, empezando por Fredberg y llegando hasta Walker, representante de Tey. Pero al final prevaleció el sentido común.





En las últimas horas también se había filtrado el rumor de un interés por parte de la directiva vinculada a Tey por Gabriele Cioffi, exentrenador del Udinese inactivo desde hace un año. En realidad, la pista de Cioffi parece no haber sido nunca especialmente concreta; es más, los rumores podrían haber sido difundidos «a propósito», en un momento bastante delicado. Es difícil pensar que Fredberg, Walker y Tey, por su enfoque del mercado y sus convicciones, puedan apostar por un perfil de ese tipo.