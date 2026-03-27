Sampdoria: Fredberg anuncia: «El año que viene me quedaré sin duda; me entristecen los rumores sobre desacuerdos con Mancini»

Al margen de la entrega de los tradicionales huevos de Pascua en el hospital pediátrico Gaslini de Génova, en presencia de toda la Sampdoria, el director deportivo del club blucerchiato, Jesper Fredberg, ha hecho algunas declaraciones sobre el futuro del club. En primer lugar, el danés confirmó «por ahora» a Attilio Lombardo al frente del equipo, aunque lo acompañará otra figura: «Hemos decidido que, por ahora, Attilio seguirá como entrenador. Y hemos reforzado el equipo técnico que le rodea con Dan Thomassen, que comenzará de inmediato», dijo Fredberg, anunciando de hecho la llegada de su compatriota como segundo entrenador.





Las novedades en la Samp no terminan aquí: «La semana que viene traeremos también a Bogliasco a otra figura. Lo anunciaremos tan pronto como sea posible (Contran, exanalista de partidos de Mancini, nota del editor)». Fredberg comentó después los rumores sobre una posible relación difícil con el director deportivo Andrea Mancini: «Queremos crear unión y, en este sentido, digo que estoy, o mejor dicho, estamos tristes por los rumores de que el director deportivo y yo no nos hablamos. Estamos muy motivados para terminar la temporada en la mejor posición posible, también por los aficionados».

Para terminar, también se habló de su futuro, que según Fredberg será sin duda en la Sampdoria: «Definitivamente, sin duda. La temporada ha estado lejos de las expectativas, pero ahora somos conscientes de dónde hay que intervenir. Ha habido demasiadas turbulencias en el club, se necesita estabilidad. Y debemos crearla juntos».