El segundo gol que marcó el Al Nassr en la portería del Al Faisaly generó una gran polémica, después de que varios exfiguras del fútbol saudí pusieran en duda que el portugués Cristiano Ronaldo mereciera que el tanto se le atribuyera a su nombre, convirtiendo una de las jugadas del enfrentamiento en el centro del debate entre los analistas, pese a que el conjunto blanquiazul salió con una valiosa victoria.

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El Al Nassr logró la victoria sobre el Al Faisaly por 3-1, la noche del viernes, dentro de las competiciones de la undécima jornada de la Roshn Saudi League de profesionales, para continuar su persecución del liderato de la tabla, pero el gol que marcó Ronaldo en el minuto 49 acaparó los focos debido a la polémica sobre la identidad de su verdadero autor.

El gol llegó después de que el portugués João Félix enviara un centro desde un tiro libre, al que se elevó Ronaldo y remató de cabeza hacia la portería, antes de que el balón impactara en el defensor brasileño del Al Faisaly André Giroto y acabara en las mallas, lo que abrió la puerta a las preguntas sobre si el balón habría entrado en la portería de no ser por el último toque del defensor.

Sami Al Jaber dijo, en declaraciones a través del programa "Nadeena", que la repetición grabada y las imágenes a cámara lenta indican que el defensor brasileño André Giroto es el autor del gol, después de que el balón cambiara de dirección tras impactar con él antes de entrar en la portería, una opinión que no fue exclusiva de la exleyenda del Al Hilal, pues Mohammed Noor y Hussein Abdulghani también pusieron en duda que Cristiano Ronaldo mereciera que el gol se le atribuyera a su nombre.

Las dudas no se limitaron a Sami Al Jaber, exleyenda del Al Hilal, ya que se le unieron Mohammed Noor y Hussein Abdulghani, pues el trío consideró que Giroto podría ser el autor del gol tras el cambio de dirección del balón al impactar con él, en un momento en el que el debate giró en torno a la trayectoria del cabezazo de Ronaldo antes de ese toque.

Mohammed Noor recordó una jugada similar del Mundial de 2022, cuando se generó la polémica en torno al gol de Portugal ante Uruguay, que finalmente se le atribuyó a Bruno Fernandes, pese a que Ronaldo creía haber tocado el balón con la cabeza.

Noor dijo en su comentario: "Esto se parece a su gol en el Mundial de 2022, cuando el gol se le atribuyó a Bruno Fernandes".

Pero, pese a la polémica suscitada, el árbitro decidió anotar el gol a nombre del máximo goleador histórico del fútbol, que elevó su cuenta a 982 goles.