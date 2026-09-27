Sami Al Jaber sobre la crisis de Al Hamdan: ¡algunos corazones albergan "rencor"!

Sami Al Jaber, exestrella de la selección de Arabia Saudí, entró en la polémica surgida en torno a Abdullah Al Hamdan, tras defender al delantero de Arabia Saudí y rechazar las críticas que se convierten en insultos y descalificaciones, subrayando que fallar ocasiones es una parte natural del fútbol y no justifica el ataque personal a los jugadores.

Al Jaber habló de su experiencia previa con las críticas, aclarando que los jugadores de su generación no estuvieron a salvo de ellas, sino que se extendieron incluso más allá del retiro con la aparición de las redes sociales, señalando que algunas personas tratan a los jugadores por un motivo personal y no para evaluar su nivel.

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Al Jaber dijo en declaraciones a través del programa "Nadina": "Cuando jugábamos nos llegaban críticas e insultos, e incluso después del retiro en las redes sociales. Hay algunas personas que llevan rencor en sus corazones".

La exestrella del Al Hilal y de la selección de Arabia Saudí afirmó que Al Hamdan posee buenas cualidades y merece recibir apoyo y confianza, especialmente ante las presiones a las que está sometido durante el período actual con Arabia Saudí.

Y añadió: "Abdullah Al Hamdan es un jugador destacado y trabajador, y debe confiar en sí mismo y en sus capacidades", insistiendo en que fallar ocasiones es algo posible para cualquier delantero, y no puede ser motivo para convertir la crítica técnica en un insulto personal.

Al Jaber prosiguió: "Es normal fallar ocasiones, pero el insulto y la descalificación no son aceptables", en un mensaje claro sobre la necesidad de separar la evaluación del rendimiento del jugador dentro del campo del hecho de dirigirle expresiones ofensivas.

Las declaraciones de Al Jaber llegan en un momento en que Al Hamdan afronta críticas por parte de la afición debido a su rendimiento ofensivo, mientras la selección de Arabia Saudí continúa su recorrido en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", lo que ha convertido el caso del delantero en uno de los asuntos que despierta un gran interés durante el torneo.