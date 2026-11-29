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Sami Al-Jaber, exleyenda del Al Hilal, ha abierto la puerta a las especulaciones sobre el futuro del portugués João Félix en el Al Nassr, en un momento en que el club aún no ha decidido si renovará el contrato del jugador y cada vez se habla más de su posible regreso a los campos europeos la próxima temporada 2026-2027.

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En su intervención en el programa «Nadina» de la cadena MBC, Al-Jaber apuntó que las recientes declaraciones de Félix a la prensa portuguesa podrían ser una señal de la falta de claridad sobre su futuro en el Al Nassr, y consideró que el jugador contempla la posibilidad de marcharse como una opción real, a la espera de la postura de la directiva sobre su continuidad.

La exestrella del Al Hilal afirmó: «João Félix era un gran nombre incluso antes de llegar al Al Nassr, pero no tuvo su oportunidad completa en Europa por sus constantes cambios de club. El jugador no se encontró a sí mismo porque la situación allí es totalmente distinta a la de Arabia Saudí».

Jesus redescubrió a Félix

Al-Jaber se detuvo en el papel que desempeñó su compatriota Jorge Jesus para que João Félix recuperara parte de su nivel, y señaló que la presencia del técnico portugués en el Al Nassr ayudó al jugador a recobrar su forma física y su olfato goleador.

Y añadió: «Cuando Félix llegó al Al Nassr tuvo la suerte de contar con su compatriota, el entrenador Jorge Jesus, porque con él logró recuperar su fuerza, su forma física y su olfato goleador, y esa es una de las razones por las que el equipo ganó el título de la Roshn Saudi League la temporada pasada».

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Sin embargo, Al-Jaber no descartó que la etapa del jugador en el Al Nassr esté llegando a su fin, y explicó que sus recientes declaraciones sugieren que es consciente de que su contrato podría no renovarse, y que quizá con ellas intente enviar un mensaje a la directiva del club para que aclare de una vez su postura sobre su futuro.

Barcelona y Chelsea en su pasado, y un regreso a Europa que no está garantizado

Aunque el nombre de Félix se vincula con grandes clubes europeos, Al-Jaber se mostró cauto sobre su capacidad para recuperar su estatus en el Viejo Continente, y recordó sus experiencias anteriores en clubes de la talla del Barcelona, el Chelsea y el Atlético de Madrid, en los que no logró consolidarse como titular habitual.

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Al-Jaber declaró: «João ya ha jugado en grandes clubes como el Barcelona, el Chelsea y el Atlético de Madrid, pero parece que su rendimiento se ve afectado por su estado anímico, y no fue titular de forma habitual».

Y prosiguió con su lectura de las palabras del jugador: «Por sus últimas declaraciones, parece que sabe que no se quedará y que está enviando un mensaje a la directiva del Al Nassr por no haber resuelto su futuro: que podría plantearse las opciones de volver a Europa».

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Según las informaciones, varios clubes europeos están interesados en los servicios del jugador, entre ellos el Barcelona, el Tottenham Hotspur y el Nápoles, mientras la postura del Al Nassr sobre su renovación sigue sin estar definida.

Los números de Félix en el Al Nassr

En cuanto a las cifras, Félix ha disputado 12 partidos con el Al Nassr en la Roshn Saudi League esta temporada, en los que ha marcado tres goles y ha dado otras ocho asistencias, según los datos de la web Transfermarkt.

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Estos números sitúan al jugador portugués entre las piezas ofensivas más influyentes de la plantilla del Al Nassr, pero su aportación sobre el césped todavía no ha zanjado el debate sobre su futuro, de modo que la decisión de la directiva sobre su renovación seguirá siendo el factor determinante para fijar su destino la próxima temporada.