Sami Al Jaber, leyenda del Al Hilal, encendió la polémica entre la afición del Al Nassr después de realizar unas declaraciones sorprendentes tras la contundente victoria que logró el conjunto de Riad sobre el Al Fateh por tres goles a cero, la noche del sábado, en el marco de la primera jornada de la Roshn Saudi League.

El Al Nassr comenzó su camino en la defensa del título con un arranque fuerte bajo la dirección de su entrenador australiano Ange Postecoglou, y el equipo ofreció un rendimiento ofensivo llamativo que alegró a su afición, especialmente con el destacado nivel de varios de los nuevos fichajes, encabezados por Joao Felix, Angelo Gabriel y Samu Costa.

Sin embargo, pese al fuerte comienzo, la afición del Al Nassr sigue esperando movimientos adicionales por parte de la directiva del club en el mercado de fichajes, sobre todo porque el equipo solo ha cerrado un fichaje extranjero hasta ahora con la incorporación del portugués Samu Costa procedente del Real Mallorca, en un momento en el que algunas necesidades del equipo continúan vigentes.

Y en contra de las peticiones de la afición, Sami Al Jaber sorprendió a los seguidores con una visión completamente distinta, después de asegurar que el Al Nassr no necesita incorporar jugadores en este momento, basándose en el nivel mostrado por el equipo durante el enfrentamiento ante el Al Fateh.

Al Jaber dijo en declaraciones al programa "Nadina": "No puedes juzgar a ningún equipo por las primeras jornadas. El Al Nassr ofreció un buen nivel y no necesita incorporar jugadores", unas declaraciones que provocaron una amplia reacción entre la afición del conjunto de Riad, especialmente porque un sector de ella considera necesario reforzar al equipo con nuevos fichajes antes del cierre del mercado de fichajes.

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Y la leyenda del Al Hilal no se limitó a hablar sobre la falta de necesidad de fichajes por parte del Al Nassr, sino que además elogió la nueva imagen del equipo bajo la dirección de Postecoglou, explicando: "El juego del Al Nassr hoy es distinto al estilo de la temporada pasada, y el Al Nassr es un club fuerte", en referencia a la evolución mostrada por el equipo en comparación con lo que ofreció la temporada pasada.

Y añadió Al Jaber: "El nivel del Al Nassr es distinto, ataca con más fuerza y el balón es más rápido", ofreciendo al equipo un claro elogio tras su primera aparición, aunque su comentario sobre la falta de necesidad de refuerzos quizás abra una nueva puerta a la polémica, especialmente porque la temporada aún es larga y las verdaderas pruebas ante el Al Nassr serán más difíciles con la sucesión de partidos y competiciones.

Las declaraciones de Sami Al Jaber llegan en un momento en el que la directiva del Al Nassr busca completar la construcción de una plantilla capaz de competir por todos los títulos, de modo que los próximos días serán los que revelen si el conjunto de Riad se conformará con lo que posee actualmente, o si continuará moviéndose en el mercado en busca de nuevos fichajes pese al fuerte comienzo ante el Al Fateh.