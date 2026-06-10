Sami Al-Jaber afirma en un vídeo que Dounis es una de las mejores decisiones de la selección saudí en años

Sami Al-Jaber, leyenda del fútbol saudí, elogió la designación del griego Georgios Donis como técnico de la selección, en sustitución del francés Hervé Renard, y la consideró una de las mejores decisiones de los últimos años.

Donis asumió el cargo en abril, menos de dos meses antes del Mundial 2026, tras la salida de Renard por malos resultados.

En el programa «Nadina» de MBC 1, Al-Jaber afirmó: «La contratación de Donis ha sido una de las mejores decisiones de la Federación Saudí de Fútbol en los últimos años, y requirió una gran audacia».

Añadió que Donis «no tiene una varita mágica que nos clasifique a los dieciseisavos, pues el grupo es muy difícil, con selecciones como España, Uruguay y Cabo Verde».

Eso sí, destacó la elección de Fahd Al-Mufarrij como director ejecutivo: «Tiene una gran mentalidad y dejó huella en el Al-Hilal, lo que demuestra que la selección trabaja de forma profesional».

Y concluyó: «Los amistosos no muestran todo, pero hay gran optimismo. Contra Senegal se vieron pases cortos, juego organizado y presión en bloque, indicadores muy positivos».

Es su séptima participación y está en el Grupo H con España, Uruguay y Cabo Verde; debutará ante la selección latinoamericana el martes de madrugada.