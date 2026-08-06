Sam Lammers recibe un doloroso mensaje del entrenador del FC Twente, John van den Brom

Para Sam Lammers, por ahora, está siendo una temporada para olvidar cuanto antes. El delantero del FC Twente fue relegado al banquillo tras la llegada de su competidor Wout Weghorst, y ahora resulta que ni siquiera es ya la segunda opción.

La llegada de Weghorst como agente libre ya provocó cierta frustración en Lammers, que perdió de inmediato su puesto en el once ante el internacional neerlandés. «No tengo ninguna duda de que él será titular», dijo Van den Brom, entre otras cosas, antes de la ronda previa de la Europa League contra el Ferencváros hace dos semanas.

Este jueves, antes del inicio del partido en casa contra el FC DAC 1904 en la ronda previa de la Conference League, el técnico confirma que el delantero de veinte años Lucas Vennegoor of Hesselink también está ahora por delante de Lammers en el orden de preferencias.

«Los de fuera pasan por alto con mucha facilidad la evolución de Lucas», comparte Van den Brom en ESPN. «Y creedme: Lucas es realmente un buen delantero, que está llamando con fuerza a la puerta en esta pretemporada».

«La temporada pasada también, entonces casi no jugó, una vez creo. Pero sí se ha desarrollado. Y eso continúa. Es el primer recambio si hace falta en la delantera».

Un «duro mensaje para Sam Lammers», concluye el reportero Milan van Dongen. «Sí, eso es lo que digo», prosigue Van den Brom. «Como entrenador siempre tienes que tomar decisiones. Es mucho más agradable decir que alguien va a jugar que lo contrario».

«Sam tampoco está contento con ello. Eso es simplemente comunicarlo, sentarse, y entonces entiendes que a los jugadores no les guste. Yo también he jugado bastante y he estado muchas veces en esa situación, sé que no es agradable».

«El arte está siempre en seguir adelante, y por eso también tengo que felicitar a Sam. Y eso está bien. También puede pasar perfectamente que esta noche tenga que entrar desde el banquillo. Entonces sé simplemente que está preparado», concluye Van den Brom.