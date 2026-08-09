Sam Lammers está viviendo un inicio de temporada extremadamente decepcionante en el FC Twente. El delantero ha caído en el orden de preferencia por detrás de Wout Weghorst y Lucas Vennegoor of Hesselink, para frustración del propio Lammers.
«Sam tampoco está contento con ello», explicó a principios de esta semana el entrenador John van den Brom en ESPN. «Se trata simplemente de comunicarlo, sentarse y entonces entiendes que a los jugadores no les guste. Yo también he jugado mucho y he estado muchas veces en esa situación, sé que no es agradable».
Tras la derrota del Twente ante el Heerenveen (1-0), Lammers también reaccionó a su decepcionante situación. «Para vosotros, después de esa entrevista ha pasado a estar un poco en el foco, pero para mí ya venía ocurriendo desde hace más tiempo. Es un periodo frustrante, eso está claro».
«Ya se comunicaba menos conmigo. No fue hasta la semana pasada cuando tuve por primera vez una conversación de verdad. Me dejaron claro cuál era el orden. Eso también salió en los medios, porque el entrenador lo hizo público. Para mí ha sido un inicio de temporada surrealista. Es una situación de mierda», afirma.
«He dicho que me cuesta entenderlo, pero también dije enseguida que voy a seguir dándolo todo cada día, en cada partido», añade Lammers, cambiando el chip con rapidez. «Intento sacar lo mejor de esto, no puedo reprocharme nada. Esta es una decisión del club y tengo que afrontarla. ¿Qué va a pasar? Ya lo veremos. Si hace falta, estaré ahí».
Van den Brom ofrece después más explicaciones. «Intentamos aportar claridad dentro del grupo para darles perspectiva a los chicos. Mientras Sam siga con nosotros, lo utilizaremos. Simplemente es un buen delantero. Tenemos tres buenos delanteros y hemos establecido un orden entre ellos, no hay más».
«No, no ha pedido marcharse», dice al respecto el director técnico Erik ten Hag. «Sí hemos hablado y le hemos dejado muy claro cuál es su posición en este momento. John (van den Brom, n. de la r.) se lo ha comunicado. Pero eso también puede cambiar otra vez enseguida. No, así que todavía no nos ha hecho saber que quiera irse».