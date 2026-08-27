Debido a su pasado y a su vinculación con el archirrival Olympique de Marsella, para el que jugó de 2021 a 2024, el francés ya fue silbado e insultado por aficionados del Lyon durante el calentamiento. Hubo insultos gravísimos contra su familia, sus hijos y su madre, dejó constancia el propio Guendouzi tras el escándalo en la zona mixta. Solo por eso se comportó de una manera tan provocadora durante el caliente partido.

«En la Ligue 1, en estos casos hablarían con los aficionados y les ordenarían que parasen, de lo contrario suspenderían el partido. Pero aquí estuvieron más de 90 minutos, incluida la fase de calentamiento, lanzando insultos a mi familia, a mi mujer, a mis hijos. Eso me afectó profundamente, realmente me sacudió. Para mí, fue una absoluta falta de respeto», defendió el exjugador del Hertha BSC su comportamiento durante y después del partido.

El jugador de 27 años ya había hecho un corte de mangas a los aficionados del Lyon durante el calentamiento y, después del 2-0 de Archie Brown en el minuto 28, incluso celebró de forma ostensible delante del fondo de los seguidores del Lyon y lanzó a los aficionados varias provocaciones con muchos gestos. Los auxiliares y las barreras de seguridad evitaron ya entonces una invasión de campo.

Un miembro del cuerpo técnico del Lyon va a por Guendouzi: pelea en la zona de vestuarios

El dramático desarrollo del partido agravó aún más la situación y probablemente también acabó llevando a la posterior escalada. El Lyon recortó hasta el 1-2 y celebró hasta en dos ocasiones el supuesto empate que habría significado la prórroga. Pero el VAR intervino en ambas y anuló los goles.

Así, tras el pitido final, Guendouzi celebró de forma efusiva, dio unos saltitos por el césped, lo que provocó una tangana con jugadores del Lyon fuera de sí. Cuando la escena se calmó, el centrocampista dio después otra vuelta de honor muy personal y volvió a encararse con los aficionados. Los vídeos le muestran acercándose a seguidores del Lyon junto a una bandera de córner, sacando la lengua y llevándose la mano a sus genitales, mientras le lanzan vasos.

Incluso cuando sus compañeros por fin pudieron acompañarle al túnel de vestuarios, Guendouzi siguió celebrando de forma efusiva y con grandes aspavientos. Entonces la situación se descontroló por completo. Desde la zona de vestuarios, a Guendouzi se le acercó evidentemente un miembro del cuerpo técnico del Lyon: y se abalanzó sobre el jugador de 27 años con una patada en salto. Entre ambos bandos se desató entonces una violenta pelea en la que participaron numerosos jugadores de los dos equipos.

En un vídeo se puede ver, por ejemplo, a Lois Openda, exjugador de la Bundesliga con el RB Leipzig, llevándose las manos a la cara y luego yendo a por un miembro de seguridad.

Corentin Tolisso, exjugador del Bayern de Múnich y capitán del Lyon, cargó después duramente contra el comportamiento de Guendouzi. «Debería ser humilde en la victoria y celebrar con su equipo en el vestuario. Eso es innecesario», dijo Tolisso en Canal+. Guendouzi le dijo que «se debía a que los aficionados le habían insultado. Pero a nosotros nos insultan cada fin de semana cuando jugamos fuera de casa. No podemos reaccionar así».